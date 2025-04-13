Перечислены самые полезные навыки для кошек

На самом деле кошек вполне можно дрессировать. И вот какие команды и навыки для них будут полезнее всего.

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Приходить по зову. Сначала каждый раз перед тем, как дать кошке поесть, называйте её по имени. Голос у вас при этом должен быть спокойный и добрый. Далее добавьте ласку и лакомство. Когда кошка придёт на зов, то поощрите её. Регулярно повторяйте все эти действия, и со временем питомец будет окликаться на свою кличку уже по привычке.

Давать лапу. Покажите коту лакомство. Когда он попытается до него дотянуться, скажите: «Лапу!» и дайте угощение. Повторяйте всё это короткими сессиями: длиться они должны не более 5−10 минут.

Использовать когтеточку. Разместите её в удобном и привлекательном месте, используйте также для привлечения приятные для кошек запахи. Например, это может быть кошачья мята. Также можете поиграть с питомцем у когтеточки, чтобы вызвать у него интерес.

Ходить в лоток. Для этого убедитесь, что лоток стоит в удобном месте, он чистый и в нём лежит подходящий наполнитель. Если кошка игнорирует лоток, попробуйте поменять наполнитель.

Ходить на шлейке. Она должна быть мягкой, хорошо сидеть на питомце. Выбирайте модели с мягкими вставками и прочными застёжками. Длина поводка должна составлять 1,5−2 м.

Выполнять команду «сидеть». Возьмите любимое лакомство кошки и (по желанию) кликер. Это устройство, издающее при нажатии щелчок. Держите лакомство перед носом кошки и медленно поднимайте его вверх и немного назад над её головой. В результате питомец для сохранения равновесия сядет. Как только кошка села, скажите «Сидеть!» и дайте ей угощение. Если используете кликер, то щёлкните им в этот момент.

Не запрыгивать на стол. Игнорируйте нежелательное поведение питомца и поощряйте правильные действия, которые он выполняет. Также попробуйте создать альтернативу: найдите место повыше, куда кошка будет запрыгивать вместо стола.

Давать «пять». Сядьте перед кошкой и покажите ей ладонь. Можно даже туда положить лакомство. Когда питомец до него дотянется, скажите «Пять!» и дайте угощение. Со временем постепенно убирайте из ладони лакомство, чтобы у животного реакция была именно на команду.

Играть по команде. Первым делом добейтесь, чтобы у кошки возник интерес к игрушке. Бросьте её и посмотрите, побежит ли питомец за ней. Если да, то это хорошо. Когда кошка будет подхватывать игрушку, дайте ей команду «Принеси!» или «Давай сюда!» Как только игрушка окажется около вас, похвалите питомца.

Терпимо относиться к уходу. Начинайте чистить уши, подстригать ногти у кошки и расчёсывать её как можно раньше. Делайте всё это постепенно и хвалите любимца, когда он спокойно себя ведёт.