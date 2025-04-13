Эксперт развеял мифы о домашних кошках

У живущих в квартире животных слабо развиты инстинкты. Хозяин должен следить за тем, чтобы питомец не упал с большой высоты, подчеркнула в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

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«Если у вас 15-25 этаж, нужно быть крайне внимательным. Есть много случаев, когда животное просто влетает в окно с летальным исходом. Причём они настолько стремительно, ни о чём не думают, когда видят что-то там летающее, двигающееся. Все мифы о том, что кошка всегда сгруппируется, приземлится на четыре лапы, — я эти мифы готова развеять. Те животные, которые живут на улице либо имеют самовыгул, у них совершенно по-другому все инстинктивные моменты работают. Кошка имеет опыт каких-то прыжков на более высокие или с более высоких расстояний. Она уже имеет навык того, как правильно сгруппироваться. Кошка, которая живёт в квартире, ничего не умеет из того, что должна уметь кошка. Поэтому для неё это всё невозможно».

Ранее фелинолог посоветовала оборудовать кошке «наблюдательный пункт» на подоконнике. Питомец испытывает удовольствие от происходящего за окном. Важно позаботиться о безопасности животного.