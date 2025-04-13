Эксперт объяснил, как снегопады в ЦФО повлияют на растения

Прошедшие на неделе снегопады и резкое похолодание в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) вызовет временное торможение роста растений, особенно заморозки отразятся росте деревьев и кустарников, вегетативные почки которых уже начали развиваться. Об этом ТАСС сообщил декан факультета биологии и экологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Олег Маракаев.

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В некоторых регионах ЦФО 6 апреля произошло значительное похолодание: прошли снегопады различной интенсивности, отмечался порывистый ветер, метели. Так, в Ярославской области в ночные часы температура воздуха на протяжении недели опускалась до минус 5 градусов, днем воздух прогревался до плюс 2, снежный покров сохранялся.

«Пришедшее похолодание, безусловно, вызовет временное торможение роста и развития растений. Оно особенно критично для кустарников и деревьев - выходцев из южных широт, вегетативные почки которых уже начали развиваться. Отмирание начавших рост побегов и листьев при низких температурах у них вполне возможно, но это не приведёт к гибели растения. Из резервных почек с возвращением положительных температур обязательно сформируются новые вегетативные органы», — сказал Маракаев.

По его словам, у большинства растений до похолодания не произошло раскрытия цветочных почек, они были надежно защищены почечными чешуями.

«Исключение, пожалуй, составляют кустарники - дафна и форзиция, которые в некоторых местах уже успели отцвести», — отметил ученый.

Маракаев также сообщил, что для травянистых растений понижение температуры не так опасно, поскольку оно сопровождалось выпадением снега. Снежный покров при отрицательных ночных температурах защищал проснувшиеся и уже местами начавшие цвести первоцветы - подснежники, крокусы, сциллы, появившиеся листья нарциссов, тюльпанов и других растений.