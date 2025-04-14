Садоводам рассказали, какие насекомые приносят пользу на приусадебном участке
Неискушенных садоводов порой пугает присутствие насекомых на их загородных участках, однако не все эти крохотные создания несут вред урожаю, поскольку многие из них наоборот - позитивно влияют на экологический баланс в саду и помогают людям вырастить сочные овощи и фрукты. Об этом сообщает портал Pravda.Ru.
По данным издания, пожалуй самыми важными и полезными для сельского хозяйства насекомыми являются неустанно опыляющие посевы пчелы, работа которых особенно важна для роста урожайности различных агрокультур. Поэтому наличие пчел на участке — это верный знак того, что ваш сад нормально цветет, растет и развивается.
Специалисты утверждают, что хорошим подспорьем для аграриев являются и некоторые виды бабочек, которые, как и пчелы являются основными опылителями сада. Не менее важны и божьи коровки, поедающие вредителей. Например, для борьбы с тлей опытные садоводы предпочитают расширять популяции этих насекомых, а не применять огромное количество пестицидов.
Полезны на участке и такие насекомые, как скорпионницы, или молочайницы. Они также массово уничтожают вредных для растений блошек и личинок моли, облегчая работу садовода.
Важным помощником агрария могут быть также и пауки. Правда они относятся уже к отряду членистоногих животных, но это не уменьшает их ценности для сельского хозяйства, поскольку устанавливаемые пауками сети, естественным образом контролируют количество таких вредителей, как садовые мухи и комары.