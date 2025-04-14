Опасные растения на дачном участке, от которых стоит избавиться

Некоторые, часто встречающиеся на дачных участках растения, могут представлять серьезную угрозу для домов, беседок и других построек, отметил председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.

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«Мы наблюдаем, как корни деревьев и кустарников разрушают фундаменты, а ползучие лианы обвивают стены, проникая под обшивку и вызывая гниение древесин. В итоге дачники несут значительные убытки», – заметил депутат.

Среди наиболее опасных видов растений Никита Чаплин выделил:

Клен ясенелистный (Acer negundo). Его мощная корневая система способна разрушать даже бетонные основания. Девичий виноград (Parthenocissus quinquefolia). Это растение агрессивно разрастается, проникает под кровлю и может привести к ее разрушению. Ива белая (Salix alba). Ее корни активно ищут воду и могут повредить водопроводные трубы и дренажные системы.

В беседе с Life.ru Никита Чаплин также подчеркнул, что все эти растения крайне токсичны и могут представлять особую опасность для детей и животных.

Напомним, что дача – это не только средоточие досуга, но и ответственности. За что и как могут наказать дачника, читайте в материале «ФедералПресс».