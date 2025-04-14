Антимоскитная сетка оказалась смертельно опасной для кошек

Питомец может «напрыгнуть» на неё и потерять равновесие. После падения у животного практически нет шансов выжить. Об этом рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» фелинолог Ангелина Сиротина.

«Все антимоскитные сетки тоже являются предметом повышенной опасности. Если кошка на неё всей своей массой напрыгивает, как правило, эти сетки вылетают, и с ними вылетает кошка. Ещё хуже того — она в этот момент зафиксирована сеткой. Здесь вообще шансов никаких выжить нет абсолютно. Она приземлится и абсолютно точно разобьётся».

Для обеспечения безопасности питомца следует устанавливать окна на режим проветривания или купить антикошку, отметила Сиротина.

«Если вы проветриваете помещение, нужно либо животное закрывать, либо устанавливать окна на проветривание. Сейчас для этих окон, которые стоят в фазе проветривания, есть заглушки, они ставятся сверху. Потому что коты туда часто пролезают и там тоже травмируются.

Самый лучший выход из положения, если вы дорожите животным, то это сетка-антикошка. Сейчас есть фирмы, которые изготавливают такие как балкончики, они выдерживают большой вес».

Ранее фелинолог развеяла миф о способности домашней кошки всегда приземляться на лапы. У живущих в квартире животных слабо развиты инстинкты. Хозяин должен следить за тем, чтобы питомец не упал с большой высоты.