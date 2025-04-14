Найден новый способ избавления от насекомых-вредителей

Международная команда исследователей из Университета Аризоны и Сельскохозяйственного университета Нанкина обнаружила естественный механизм, который может помочь замедлить развитие устойчивости насекомых-вредителей к генно-модифицированным культурам. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Генетически модифицированные растения, производящие белки бактерии Bacillus thuringiensis (Bt), уже давно используются фермерами по всему миру для защиты урожая от вредителей без использования химических инсектицидов. Однако за последние годы у вредителей были выявлены случаи устойчивости к этим белкам.

Новое исследование показало, что один из белков Bt — Cry1Ab — убивает вредителей сразу по двум различным биохимическим путям. Это означает, что если у вредителя возникает мутация, блокирующая один путь, второй остается активным и продолжает уничтожать насекомое. Только если оба пути одновременно нарушены, у вредителя развивается устойчивость.

Для сравнения, белок Cry1Fa действует только по одному пути, и мутация в одном гене может обеспечить выживание вредителя. Это объясняет, почему устойчивость к Cry1Fa развивается быстрее, чем к Cry1Ab — например, у европейского кукурузного сверлильщика (Ostrinia nubilalis).

«Эта биологическая избыточность делает белок Cry1Ab более устойчивым к появлению резистентности», — пояснил профессор Брюс Табашник, соавтор исследования. — «Подобный подход можно использовать в будущем при создании новых или комбинированных Bt-белков, которые будут одновременно воздействовать на вредителей несколькими путями».

По мнению ученых, работа открывает перспективы для разработки более устойчивых к вредителям ГМО-культур и может сыграть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и защиты урожая.