Почему не стоит будить кошек и собак в фазе быстрого сна

Врач-ветеринар Михаил Шеляков посоветовал не будить кошек и собак в фазе быстрого сна, который сопровождается сновидениями и двигательной активностью.

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«Если мы видим, что собачка поскуливает или что-то с ней происходит, котик дёргается, то нежелательно будить животное в это время, не думайте, что ему плохо», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, пробуждение от испуга во сне может сопровождаться выбросом адреналина, что, в свою очередь, может стать причиной инсульта или инфаркта у животного.

Ранее директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин дал рекомендации по подбору качественного корма для кошек.