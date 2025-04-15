Беда для всего урожая: вот какие овощи могут погубить красавицы астры

News.ru

Яркие красавицы астры кажутся безобидными, но эти цветы могут обернуться бедой для всего урожая, высаженного на участке.

Беда для всего урожая: какие овощи могут погубить астры
© Unsplash

Астры выделяют токсичные вещества, угнетающие рост многих растений. Они могут погубить:

  • Пасленовые (томаты, перцы, баклажаны) — замедляется развитие плодов.
  • Корнеплоды (морковь, свекла) — теряют сахаристость.
  • Огурцы — снижается урожайность.

Главная опасность — фузариозное увядание, которым астры часто болеют. Грибок-возбудитель годами сохраняется в почве, заражая все новые посадки.

Другие риски:

  • Астры привлекают тлю, которая затем перекидывается на овощи.
  • Их густые кусты создают избыточную тень для светолюбивых культур.
  • Интенсивно вытягивают из почвы фосфор и калий, обделяя соседей.

Размещайте астры подальше от грядок — минимум в 3–5 метрах. Лучше всего они растут в декоративных клумбах с другими цветами-одиночками (цинниями, георгинами). Так вы сохраните и красоту сада, и урожай овощей!

Дом и сад