Беда для всего урожая: какие овощи могут погубить астры

Яркие красавицы астры кажутся безобидными, но эти цветы могут обернуться бедой для всего урожая, высаженного на участке.

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Астры выделяют токсичные вещества, угнетающие рост многих растений. Они могут погубить:

Пасленовые (томаты, перцы, баклажаны) — замедляется развитие плодов.

Корнеплоды (морковь, свекла) — теряют сахаристость.

Огурцы — снижается урожайность.

Главная опасность — фузариозное увядание, которым астры часто болеют. Грибок-возбудитель годами сохраняется в почве, заражая все новые посадки.

Другие риски:

Астры привлекают тлю, которая затем перекидывается на овощи.

Их густые кусты создают избыточную тень для светолюбивых культур.

Интенсивно вытягивают из почвы фосфор и калий, обделяя соседей.

Размещайте астры подальше от грядок — минимум в 3–5 метрах. Лучше всего они растут в декоративных клумбах с другими цветами-одиночками (цинниями, георгинами). Так вы сохраните и красоту сада, и урожай овощей!