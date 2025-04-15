Беда для всего урожая: какие овощи могут погубить астры

Беда для всего урожая: вот какие овощи могут погубить красавицы астры
Яркие красавицы астры кажутся безобидными, но эти цветы могут обернуться бедой для всего урожая, высаженного на участке.
Астры выделяют токсичные вещества, угнетающие рост многих растений. Они могут погубить:
- Пасленовые (томаты, перцы, баклажаны) — замедляется развитие плодов.
- Корнеплоды (морковь, свекла) — теряют сахаристость.
- Огурцы — снижается урожайность.
Главная опасность — фузариозное увядание, которым астры часто болеют. Грибок-возбудитель годами сохраняется в почве, заражая все новые посадки.
Другие риски:
- Астры привлекают тлю, которая затем перекидывается на овощи.
- Их густые кусты создают избыточную тень для светолюбивых культур.
- Интенсивно вытягивают из почвы фосфор и калий, обделяя соседей.
Размещайте астры подальше от грядок — минимум в 3–5 метрах. Лучше всего они растут в декоративных клумбах с другими цветами-одиночками (цинниями, георгинами). Так вы сохраните и красоту сада, и урожай овощей!