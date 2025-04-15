Увлажнитель воздуха может навредить: где нельзя его ставить в квартире

Увлажнитель воздуха может навредить, если его поставить в неподходящем месте. Следуйте рекомендациям, защитите себя и свое жилье.

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Где нельзя ставить увлажнитель в квартире:

Возле розеток и электроприборов — брызги воды вызывают замыкание. Вплотную к мебели или обоям — избыточная влага приводит к образованию плесени. Под прямыми солнечными лучами — перегрев сокращает срок службы прибора. Рядом с книгами и документами — бумага размокает и деформируется.

Дополнительные ограничения:

не ставьте увлажнитель на ковер — влажная подложка начинает неприятно пахнуть;

избегайте расположения у батарей — горячий воздух нарушает работу датчиков;

не размещайте в углу комнаты — это ухудшает распределение влаги.

Идеальное место: тумба или полка высотой 0,5–1 метр от пола на расстоянии 30 см от стен. Обязательно оставляйте вокруг прибора свободное пространство для циркуляции воздуха.