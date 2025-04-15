Увлажнитель воздуха может навредить: где нельзя его ставить в квартире

Увлажнитель воздуха может навредить: вот где нельзя его ставить в квартире
Увлажнитель воздуха может навредить, если его поставить в неподходящем месте. Следуйте рекомендациям, защитите себя и свое жилье.
Где нельзя ставить увлажнитель в квартире:
- Возле розеток и электроприборов — брызги воды вызывают замыкание.
- Вплотную к мебели или обоям — избыточная влага приводит к образованию плесени.
- Под прямыми солнечными лучами — перегрев сокращает срок службы прибора.
- Рядом с книгами и документами — бумага размокает и деформируется.
Дополнительные ограничения:
- не ставьте увлажнитель на ковер — влажная подложка начинает неприятно пахнуть;
- избегайте расположения у батарей — горячий воздух нарушает работу датчиков;
- не размещайте в углу комнаты — это ухудшает распределение влаги.
Идеальное место: тумба или полка высотой 0,5–1 метр от пола на расстоянии 30 см от стен. Обязательно оставляйте вокруг прибора свободное пространство для циркуляции воздуха.