Антоновка весной: правила ухода за яблоней и главные сложности

Антоновка — отличный сорт яблонь, который подходит для выращивания в средних и северных широтах. Однако уход за ней требует внимания к деталям.

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Весной, до начала сокодвижения, проведите санитарную обрезку: удалите сухие, поврежденные и загущающие крону ветви. Это улучшит вентиляцию и доступ света, снизив риск грибковых заболеваний. Формирующую обрезку проводите аккуратно — антоновка чувствительна к излишнему удалению побегов, что может замедлить рост.

Подкормка — ключевой этап. В начале весны внесите азотные удобрения (например, мочевину) для стимуляции роста. Однако избегайте переизбытка: это приведет к наращиванию листвы в ущерб плодоношению. В период бутонизации добавьте калийно-фосфорные смеси.

Главные сложности: