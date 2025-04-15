Антоновка весной: правила ухода за яблоней и главные сложности
Антоновка — отличный сорт яблонь, который подходит для выращивания в средних и северных широтах. Однако уход за ней требует внимания к деталям.
Весной, до начала сокодвижения, проведите санитарную обрезку: удалите сухие, поврежденные и загущающие крону ветви. Это улучшит вентиляцию и доступ света, снизив риск грибковых заболеваний. Формирующую обрезку проводите аккуратно — антоновка чувствительна к излишнему удалению побегов, что может замедлить рост.
Подкормка — ключевой этап. В начале весны внесите азотные удобрения (например, мочевину) для стимуляции роста. Однако избегайте переизбытка: это приведет к наращиванию листвы в ущерб плодоношению. В период бутонизации добавьте калийно-фосфорные смеси.
Главные сложности:
- Возвратные заморозки. Цветы антоновки уязвимы к холодам. При угрозе заморозков используйте дымовые шашки или укрывной материал.
- Вредители. Яблоневый цветоед и тля атакуют дерево весной. Установите ловчие пояса, опрыскайте биоинсектицидами (например, «Фитовермом»).
- Парша и мучнистая роса. Обработайте крону спецсредствами до распускания почек.