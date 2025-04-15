Создан ДНК-препарат против паутинного клеща

Совместная группа ученых из Новосибирского ГАУ и Крымского федерального университета имени Вернадского представила инновационную разработку — комбинированное средство для борьбы с паутинным клещом.

© Вечерняя Москва

В основу разработки легли достижения ДНК-технологии. Препарат представляет собой комбинацию гриба Metarhizium robertsii, обладающего инсектицидными свойствами, и уникальных олигонуклеотидов — ДНК-акарицидов. Эти молекулы, попадая в организм вредителя, блокируют жизненно важные гены, ответственные за устойчивость к токсинам и болезням.

В ходе тестирования ученые выявили, что применение препарата позволит уменьшить популяцию клещей в семь раз и замедлить их репродукцию на 80 процентов. Отмечается, что разработка не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду.

«Мы впервые продемонстрировали, что комбинация антисмысловых олигонуклеотидов и грибка позволяет эффективно бороться с опасными вредителями, такими как паутинный клещ. В дальнейшем мы планируем адаптировать метод для других вредителей, изучив его действие на различных этапах их жизненного цикла», — сообщил руководитель проекта Иван Дубовский в разговоре с «Известиями».

Врач-терапевт Ширин Ораева рассказала, что нужно делать при укусе клеща. Она отметила, что лучшее средство профилактики клещевого энцефалита — вакцинация, однако ее делают не все.

Страдают от укусов клещей не только люди, но и животные. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, как защитить свою собаку от укуса клеща. Специалист отметил, что в первую очередь нужно понимать, в каких местах собака может столкнуться с клещом.