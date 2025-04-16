Агроном предупредил дачников о коварстве жары в апреле

После жары в апреле очень холодный май и засушливое лето – как рассказал VN.ru ученый агроном, такой погодный сценарий уже дважды повторился на его памяти. Каким будет этот год, пока неясно, но то, что аномальные летние температуры сменились похолоданием, очень хорошо. Слишком ранняя весна всегда оборачивается поздними заморозками.

«Потепление произошло вовремя, еще пока ничего не успело расцвести. Сейчас все процессы притормозятся, и это очень хорошо, иначе у нас все помёрзло бы потом. Пока катастрофы нет, и торопиться садоводам не надо», – уверен Алексей Мармулев.

Несмотря на раннюю весну, ученый не советует ничего сеять и высаживать в открытый грунт. Даже в теплице можно посеять только укроп или редиску.

«Но ни в коем случае ни огурец, ни помидор, ничего такого. Морковку в грядки тоже пока не сеем. Неизвестно, как будут развиваться события дальше», – как рассказал агроном, сейчас самое время проводить обрезку кустарников и садовых деревьев.

Сокодвижение началось только у клена и березы, а вот у яблонь самое время убрать лишние или поврежденные ветки.

«Можно спокойно проводить обрезку, прочистку, удаление лишних веток или то, что повреждено мышами. Это все будет очень правильно. Обрезку надо делать так, чтобы не оставалось никаких сучков, как можно ближе к стволику», – рассказал собеседник VN.ru.

Как отмечают эксперты, земляника в этом сезоне очень хорошо перезимовала. Сейчас её можно почистить веерными граблями от прошлогодних листьев и немножко разрыхлить почву. Предстоящее похолодание не повредит ягодную плантацию.

«Чтобы замёрзла земляника именно сейчас, когда она еще не цветет и долго цвести не будет, нужен мороз в -11 градусов. Я не думаю, что будет такая температура. Если снег выпадет, это будет ещё лучше. Прикроет немножко кусты и влага останется. Поэтому по землянике в этом сезоне все хорошо, а по малине будет очень плохо».

Из-за раннего таяния снега и апрельской жары произошло иссушение стеблей малины. Вырезать её сейчас агроном не советует, лучше дождаться стабильных положительных температур и распускания листьев. Если стебли останутся сухими, их нужно будет вырезать.

Как считает Алексей Мармулев, апрельская аномалия не повлияет на сроки посевов и высадки рассады в грунт. Как обычно сибирские садоводы сеют первые грядки в начале мая, рассаду высаживают только после возвратных заморозков.

«Обычно они заканчиваются 6-10 июня. Как будет в этот раз сейчас не может предсказать никто», – заявил заведующий кафедрой земледелия НГАУ.

Ранее крайний срок посева помидорной рассады назвал новосибирцам агроном Мармулев.