Эксперт ответил, насколько сильно ударят заморозки по растениям

Предположения о возможной потере до 40% урожая фруктов в России вследствие вернувшихся заморозков вызвали неоднозначную реакцию. Руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов подверг сомнению подобные оценки, озвученные представителями Союза садоводов и рядом региональных аграриев.

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По мнению Туманова, подобные заявления появляются практически каждую весну и не отражают реальной картины. Он подчеркнул, что Россия исторически находится в зоне рискованного земледелия, и возвратные заморозки — регулярное природное явление. Тем не менее, урожай не исчезает, поскольку плодовые деревья обладают механизмами естественной защиты.

Эксперт уточнил, что нераскрывшиеся бутоны и завязи способны переносить температуры до -5°C, тогда как раскрытые цветы могут пострадать уже при -2°C. Однако селекция и особенности развития фруктовых деревьев позволяют смягчать влияние погоды: у яблонь, например, цветение происходит не одновременно, часть бутонов раскрывается позже, что снижает риск полной потери урожая.

Туманов также напомнил о важности районирования сортов — подбора культур, приспособленных к условиям конкретного региона. Дополнительные методы защиты, такие как дымление или ночное орошение, помогают садоводам минимизировать ущерб даже в неблагоприятные годы.

Он назвал подобные «страшилки» ежегодным ритуалом, зачастую используемым для привлечения внимания и продвижения отдельных спикеров. По словам Туманова в эфире «Радио КП», массовая потеря урожая в 40% крайне маловероятна и не подтверждается реальной практикой последних десятилетий.

При этом ранее в России упали продажи чая. Кроме того, российские аграрии в несколько раз увеличили использование в работе минеральных удобрений.