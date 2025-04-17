Как безопасно и красиво поставить мангал на даче

Прежде чем разводить огонь и что-то жарить на даче, стоит разобраться, как сделать это законно и безопасно. В противном случае отдых может обойтись слишком дорого. И в первую очередь нужно позаботиться о пожарной безопасности. «Секрет фирмы» узнал у юриста, как правильно выбрать мангальную зону, из чего её строить и когда нужно регистрировать.

Главное — безопасность

Первым делом посмотрите: нет ли рядом с тем местом, где вы собрались ставить мангал, легковоспламеняющихся материалов и растений.

Также там не должно быть электропроводки и газопровода. В «шашлычной зоне» необходимо поставить средства первичного пожаротушения: ведро с водой, песок или огнетушитель.

«Мангал, барбекю или печь должны располагаться не ближе 5 м от любых построек на вашем и соседнем участке. За несоблюдение этого правила можно получить штраф от 5 000 до 15 000 рублей», —

Из чего сделать основание мангальной зоны

В основании мангальной зоны, как правило, используют тротуарную плитку, кирпич или натуральный камень.

Юрист отметила, что плитка — экономичный вариант, кирпич придает очарование, а камень выглядит естественно и долговечен.

«Главное требование — негорючесть и ровная поверхность», — подчеркнула эксперт.

Выбираем материал для мангала: металл или камень?

Самый распространенный вариант для жарки шашлыков — металлический мангал. Можно купить готовый или заказать у мастера. Преимущество такого мангала в мобильности, его легко переместить.

Локтионова посоветовала выбирать мангал из толстой стали, чтобы он не деформировался от жара. Такой мангал не требует регистрации.

«Для более основательного решения подойдут кирпичные или каменные мангалы-барбекю. Они долговечны, устойчивы к погодным условиям и не подвержены коррозии, в отличие от металлических. Часто их устанавливают под навесом или внутри беседок, предусматривая дымоход», —

Как создать уют в мангальной зоне

Для создания уюта, по словам эксперта, используют натуральное дерево (обработанное огнезащитными пропитками), декоративный камень и кирпич.

Кирпичные или каменные конструкции более функциональны: их можно дополнить столешницей, местом для хранения дров и утвари.

«Стильная садовая мебель, освещение и растения тоже добавят уюта. Рекомендуется продумать систему хранения дров, чтобы они всегда были сухими», — добавила Локтионова.

Когда мангал нужно регистрировать

Что касается юридического статуса, то здесь возможны два варианта, объяснила юрист.

«Если мангал под навесом и обе постройки не капитальные (не имеют прочной связи с землей), регистрировать не нужно. Второй вариант — мангал расположен в капитальной беседке на фундаменте. В этом случае объект подлежит кадастровому учёту и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)», —

Она посоветовала в случае строительства капитальной беседки с мангалом обратиться к кадастровому инженеру для подготовки необходимых документов.

Ранее стало известно, что в мае над жарящими шашлыки россиянами поднимут дроны. Так сотрудники МЧС будут следить за дачниками и туристами, чтобы они не нарушали правила пожарной безопасности.