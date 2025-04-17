Какие растения лучше не сажать около дома

Агроном и биолог Михаил Воробьёв предупредил о потенциальной опасности, которую представляют деревья и кустарники для фундамента зданий и подземных коммуникаций. Корни этих растений, проникая глубоко в почву, могут повредить даже прочные строительные конструкции.

Воробьёв рекомендует избегать посадки любых деревьев ближе чем в пяти метрах от дома. Корни растений могут проникать в трещины фундамента, что со временем приводит к их расширению. Вода, проникающая в эти трещины, ускоряет процесс разрушения. Хотя дом не обрушится сразу, фундамент потребует ремонта. Поэтому важно соблюдать безопасное расстояние между деревьями и зданиями, подчеркнул агроном в беседе с изданием REGIONS.

Отдельно эксперт выделил девичий виноград, который часто используют для озеленения участков. Лианы этого растения, разрастаясь, могут повредить крышу дома. Их ветви способны прорастать между черепицами, вызывая разрушение покрытия. Поэтому не рекомендуется допускать чрезмерного роста винограда на участке.

Биолог также предостерёг садоводов, у которых есть дети и домашние животные, от посадки колючих кустарников, таких как шиповник и барбарис. Эти растения представляют опасность, так как их колючки могут стать причиной травм. Дети могут поцарапаться или повредить глаза, а животные могут получить ранения.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщалось, что российские исследователи обнаружили растение, которое может разрушать фундаменты зданий благодаря своей мощной корневой системе — это инвазивный кустарник богемская рейнутрия.