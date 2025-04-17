Какие овощи и зелень посадить на даче в апреле

Какие овощи и зелень посадить в огороде на даче в апреле
Какую зелень и овощи можно в апреле посадить на рассаду и что можно посеять прямиком на грядку, чтобы как можно быстрее собрать первый урожай? Разбираемся вместе с нашими экспертами - ведущими учеными знаменитой Тимирязевки.
Эксперты:
- Доцент кафедры овощеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук Марина Дыйканова
- Доцент кафедры овощеводства РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук Вера Терехова.
Содержание
- Какие овощи и зелень сажать в апреле на рассаду
- Какие овощи и зелень сажать в апреле в теплицу
- Какие овощи и зелень сажать в апреле в открытый грунт
- Благоприятные дни для посадки овощей и зелени в апреле по лунному календарю
Что сажать в апреле на рассаду
Овощи
Поздние сорта помидоров, баклажанов, болгарского перца сеять на рассаду в средней полосе уже поздновато - могут не успеть отплодоносить до наступления холодных августовских ночей. Поэтому выбираем ранние и суперранние, а также среднеспелые сорта, которые начинают плодоносить через три месяца (90-100 дней) после всходов.
Для теплиц выбираем высокорослые, а для открытого грунта - компактные, низкорослые сорта.
Томаты
В апреле сеют на рассаду такие сорта, как:
- "Челнок" (суперранний, созревание начинается на 80-85 день после всходов, куст невысокий, не требует пасынкования и подвязывания),
- "Загадка розовая" (суперранний, плодоношение наступает в те же сроки, красивый и вкусный),
- "Фиделио" (среднеспелый сорт сибирской селекции, высотой до 100-150 см, плодоносит через 100 дней после всходов).
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Перцы
В апреле сеют на рассаду такие сорта, как:
- "Джемини" (один из суперранних - первые перчики, причем они очень крупные, до 300 граммов, можно снимать через 75-85 дней от появления всходов, подходит и для открытых грядок, и для теплиц, только сажать надо пореже, так как образует мощные кусты диаметром до 60 см),
- "Буратино" (начинает плодоносить через 80-95 дней от появления всходов, универсальный, подходит для теплиц и открытого грунта, вырастает до 70 см высотой, перцев на одном растении много, они толстостенные и крупные, спелые перцы краснеют).
- "Немезис" (урожай начинается через 90-95 дней от появления всходов, также подходит для теплиц и открытого грунта, неприхотливый, дружно отдает урожай, плоды крупный - 150-200 граммов).
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Огурцы
На рассаду имеет смысл сеять ранние сорта, а в мае, при устойчивом потеплении, посеять в грунт более поздние, чтобы растянуть урожай.
- В последние годы набирают популярность пучковые сорта - огурчики в них завязывают не по одному, а "кистями". Лучшие сорта: "Вьюга", "Изумрудные сережки", "Мастер".
- Если у вас высокая теплица, и вам нравится все необычное и большое, попробуйте "китайские" гибриды: "Аллигатор", "Китайский змей". Это идеальные салатные огурцы - они вырастают длиной до 50 см, долго остаются зелеными и упругими (удобно для тех, кто приезжает на дачу раз в неделю) и почти без семян. Правда, в засолку они не пойдут, их надо есть свежими.
- Лучшие сорта для заготовок - "Кураж", "Алекс", "Адам". Универсальные - "Изумрудный поток".
Также предлагаем прочитать подробную статью с советами экспертов о том, когда и как сажать огурцы на рассаду, в теплицу и в открытый грунт.
Кабачки, тыква
Какие сорта выбрать:
- Кто-то предпочитает нежные белые - старый популярный сорт "Грибовский" (раннеспелый, первый кабачок можно снять уже через 40-45 дней после всходов, кустовой, устойчив к гнили).
- Кому-то больше нравятся цуккини (темно-зеленые, более плотные и лежкие) - "Скворушка" (ранний, урожай начинается в те же сроки , что у "Грибовского", "Цукеша".
- Красивы и вкусны пестрые сорта - с полосатыми плодами и пятнистой листвой - "Зебра" (это также ранний сорт).
- Тыкву в средней полосе стоит выращивать только раннюю с некрупными "ягодами" (крупноплодные сорта не успеют набрать сладости). Универсальны и неприхотливы "Крошка", "Пышка".
Даже кустовые кабачки занимают на грядке много места. Поэтому имеет смысл ограничиться на семью 3-4 кустами.
Фасоль
Большинство любителей спаржевой фасоли сеет ее прямо в грунт. Но пока земля как следует не прогреется, всходы не появятся, поэтому часто ее приходится пересевать и дважды, и трижды (как это было в прошлом году, когда снег в Центральной России выпал в середине мая). Поэтому в инструкциях к семенам обычно указывают сроки посадки на грядку - последняя неделя мая. Советуем попробовать рассадный метод - в торфяные горшки по одной-две замоченных фасолины. Тогда во второй половине мая их уже можно высадить на постоянное место. И урожай, если взять ранние и среднеранние сорта, начнется уже в июле. Хороша фиолетовая спаржевая фасоль - "Мулатка", "Матильда" - эти сорта не только урожайны и дают вкусные и интересно окрашенные стручки, богатые антоцианами, но также имеют красивые листья с фиолетовым оттенком и цветут розовыми цветами (можно увить беседку).
Зелень
Из зелени можно посадить на рассаду базилик и спаржу. Они прорастают достаточно долго, но не так долго, как, например, орегано или сельдерей, которые нужно было высаживать гораздо раньше.
Комментарии экспертов
Значительная часть овощных растений выращивается посевом семян, и в южных регионах, где лето длинное, сеять в лунки на грядке можно, например, не только огурцы, но даже помидоры.
"Но в Нечерноземье и севернее это не гарантирует получение урожая из-за короткого лета. Да и раннюю продукцию таким способом получить сложно. На помощь приходит рассадный способ выращивания", - отмечает доцент кафедры овощеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук Марина Дыйканова.
"В апреле можно выращивать рассаду в необогреваемых пленочных теплицах, под пленочными укрытиями. Продолжительность выращивания - 20-50 дней. Таким способом хорошо идут поздняя капуста, томат, огурец, в южных регионах - перец, баклажан", - отмечает Марина Дыйканова.
Что сажать в апреле в теплицу
Овощи
На рассаду в теплицу в апреле можно высаживать:
- капусту,
- корнеплоды (свеклу, репу, морковь, редис),
- лук-чернушку.
Через месяц всходы можно проредить (молодую свекольную и морковную зелень используют в салатах и горячих блюдах), а самые крупные ростки перенести на открытую грядку.
"В апреле в средней полосе погодные условия непостоянные, могут быть резкие перепады температур и продолжительные заморозки. Не боится прохлады рассада капусты, многолетних овощных культур. Все они могут перенести кратковременное похолодание", - отмечает Марина Дыйканова.
Самые холодостойкие - двулетние капустные растения, корнеплоды (свекла, репа, морковь). Эти растения могут перенести кратковременные понижения температуры до -1…-5°С, и более продолжительное понижение до -1…-2°С.
Но на холоде расти они, конечно же, будут медленно. Оптимальная температура для фотосинтеза и нормальной вегетации колеблется в пределах +17…+23 °С.
"Отмечу также, что большинство этих культур плохо переносит температуру выше 30 градусов", - говорит Дыйканова.
Зелень
Уже вполне можно выращивать в теплице холодостойкие культуры с коротким периодом вегетации. Как отмечает Марина Дыйканова, это зеленные:
- укроп,
- кориандр,
- руккола.
Можно сеять:
- салат,
- шпинат,
- горох, который многие стали сеять не только ради стручков, но и на зелень - она имеет приятный вкус и нежный гороховый запах.
Салат, шпинат, горох - достаточно холодостойкие. Они выдерживают недолгие понижения температуры до -1…-5 градусов, и более продолжительное похолодание до -1…-2 градусов.
Что можно сажать в апреле в открытый грунт
Овощи
Вера Терехова советует: "В конце апреля можно сеять и высаживать рассаду в грунт холодостойких овощных растений:
- капуста белокочанная ранняя,
- морковь,
- сельдерей,
- свекла,
- редис,
- чеснок яровой.
Но, конечно, надо ориентироваться на свою зону.
Например, редис в южных регионах начинают сеять в начале апреля, в средней полосе - во второй декаде апреля. Хороши сорта с нежной листвой, например, белый редис "Моховский" - его можно пускать в салаты целиком, и корнеплод, и зелень. Самый скороспелый редис можно получить уже через три недели - сорта "18 дней", "Жара", "Французский завтрак".
Для получения ранней продукции моркови, свеклы сеют сорта, устойчивые к цветушности и пригодные для раннего посева (нужно читать характеристики каждого сорта на упаковке с семенами).
В средней полосе закаленную рассаду раннеспелых сортов/гибридов капусты белокочанной высаживают в открытый грунт в конце апреля.
Зелень
Зеленные культуры начинают высевать с середины апреля. Для ускорения прорастания семян поверхность почвы мульчируют агроволокном (спанбонд, лутрасил и т.д.).
Вера Терехова отмечает, что в конце апреля можно сеять:
- петрушку,
- салат,
- шпинат,
- укроп,
- рукколу,
- кресс-салат,
- горчицу листовую,
- горох.
Благоприятные дни для посадки в апреле по лунному календарю
"В промышленном овощеводстве на лунный календарь не ориентируются. Любители-овощеводы, особенно в нашей стране, приверженцы биодинамического земледелия следуют рекомендациям лунного календаря. Советую тем, кто этим интересуется, просто поэкспериментировать - понаблюдать, как ведут себя растения, посаженные в тот или иной день, и сделать свои выводы", - заключила Вера Терехова.
Но, хотя специалисты относятся к лунному календарю со скепсисом, многие садоводы-любители стараются его соблюдать. Поэтому приводим основные работы по саду и огороду в соответствии с этим календарем на вторую половину апреля.
Лунный календарь на вторую половину апреля 2025 года
- Среда 16 апреля - пятница 18 апреля. В эти дни посевами не занимаемся. Можно прореживать всходы из ранее посеянных семян.
- Суббота 19 апреля - воскресенье 20 апреля. Посев на рассаду для открытого грунта огурцов, кабачков, тыквы. В открытый грунт (под пленку) можно сеять редис, горох, лук-чернушку и севок, ранний картофель.
- Понедельник 21 апреля - вторник 22 апреля. Посевами семян, посадками рассады и саженцев не занимаемся.
- Среда 23 апреля - четверг 24 апреля. Сеем в открытый грунт корнеплоды, редис, горох, лук-чернушку и севок, ранний картофель (под пленку).
- Пятница 25 апреля - вторник 29. Продолжаем посевы в открытый грунт. Кроме холодоустойчивых культур (редис, горох, лук) можно сеять на рассаду ранние сорта белокочанной и цветной капусты, а также зеленные культуры (салаты, шпинат). Сеем на рассаду все тыквенные.