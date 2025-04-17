Какие овощи и зелень посадить на даче в апреле

Какую зелень и овощи можно в апреле посадить на рассаду и что можно посеять прямиком на грядку, чтобы как можно быстрее собрать первый урожай? Разбираемся вместе с нашими экспертами - ведущими учеными знаменитой Тимирязевки.

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Эксперты:

Доцент кафедры овощеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук Марина Дыйканова

Доцент кафедры овощеводства РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук Вера Терехова.

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Что сажать в апреле на рассаду

Овощи

Поздние сорта помидоров, баклажанов, болгарского перца сеять на рассаду в средней полосе уже поздновато - могут не успеть отплодоносить до наступления холодных августовских ночей. Поэтому выбираем ранние и суперранние, а также среднеспелые сорта, которые начинают плодоносить через три месяца (90-100 дней) после всходов.

Для теплиц выбираем высокорослые, а для открытого грунта - компактные, низкорослые сорта.

Томаты

В апреле сеют на рассаду такие сорта, как:

"Челнок" (суперранний, созревание начинается на 80-85 день после всходов, куст невысокий, не требует пасынкования и подвязывания),

"Загадка розовая" (суперранний, плодоношение наступает в те же сроки, красивый и вкусный),

"Фиделио" (среднеспелый сорт сибирской селекции, высотой до 100-150 см, плодоносит через 100 дней после всходов).

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Перцы

В апреле сеют на рассаду такие сорта, как:

"Джемини" (один из суперранних - первые перчики, причем они очень крупные, до 300 граммов, можно снимать через 75-85 дней от появления всходов, подходит и для открытых грядок, и для теплиц, только сажать надо пореже, так как образует мощные кусты диаметром до 60 см),

"Буратино" (начинает плодоносить через 80-95 дней от появления всходов, универсальный, подходит для теплиц и открытого грунта, вырастает до 70 см высотой, перцев на одном растении много, они толстостенные и крупные, спелые перцы краснеют).

"Немезис" (урожай начинается через 90-95 дней от появления всходов, также подходит для теплиц и открытого грунта, неприхотливый, дружно отдает урожай, плоды крупный - 150-200 граммов).

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Огурцы

На рассаду имеет смысл сеять ранние сорта, а в мае, при устойчивом потеплении, посеять в грунт более поздние, чтобы растянуть урожай.

В последние годы набирают популярность пучковые сорта - огурчики в них завязывают не по одному, а "кистями". Лучшие сорта: "Вьюга", "Изумрудные сережки", "Мастер".

Если у вас высокая теплица, и вам нравится все необычное и большое, попробуйте "китайские" гибриды: "Аллигатор", "Китайский змей". Это идеальные салатные огурцы - они вырастают длиной до 50 см, долго остаются зелеными и упругими (удобно для тех, кто приезжает на дачу раз в неделю) и почти без семян. Правда, в засолку они не пойдут, их надо есть свежими.

Лучшие сорта для заготовок - "Кураж", "Алекс", "Адам". Универсальные - "Изумрудный поток".

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Кабачки, тыква

Какие сорта выбрать:

Кто-то предпочитает нежные белые - старый популярный сорт "Грибовский" (раннеспелый, первый кабачок можно снять уже через 40-45 дней после всходов, кустовой, устойчив к гнили).

Кому-то больше нравятся цуккини (темно-зеленые, более плотные и лежкие) - "Скворушка" (ранний, урожай начинается в те же сроки , что у "Грибовского", "Цукеша".

Красивы и вкусны пестрые сорта - с полосатыми плодами и пятнистой листвой - "Зебра" (это также ранний сорт).

Тыкву в средней полосе стоит выращивать только раннюю с некрупными "ягодами" (крупноплодные сорта не успеют набрать сладости). Универсальны и неприхотливы "Крошка", "Пышка".

Даже кустовые кабачки занимают на грядке много места. Поэтому имеет смысл ограничиться на семью 3-4 кустами.

Фасоль

Большинство любителей спаржевой фасоли сеет ее прямо в грунт. Но пока земля как следует не прогреется, всходы не появятся, поэтому часто ее приходится пересевать и дважды, и трижды (как это было в прошлом году, когда снег в Центральной России выпал в середине мая). Поэтому в инструкциях к семенам обычно указывают сроки посадки на грядку - последняя неделя мая. Советуем попробовать рассадный метод - в торфяные горшки по одной-две замоченных фасолины. Тогда во второй половине мая их уже можно высадить на постоянное место. И урожай, если взять ранние и среднеранние сорта, начнется уже в июле. Хороша фиолетовая спаржевая фасоль - "Мулатка", "Матильда" - эти сорта не только урожайны и дают вкусные и интересно окрашенные стручки, богатые антоцианами, но также имеют красивые листья с фиолетовым оттенком и цветут розовыми цветами (можно увить беседку).

Зелень

Из зелени можно посадить на рассаду базилик и спаржу. Они прорастают достаточно долго, но не так долго, как, например, орегано или сельдерей, которые нужно было высаживать гораздо раньше.

Комментарии экспертов

Значительная часть овощных растений выращивается посевом семян, и в южных регионах, где лето длинное, сеять в лунки на грядке можно, например, не только огурцы, но даже помидоры.

"Но в Нечерноземье и севернее это не гарантирует получение урожая из-за короткого лета. Да и раннюю продукцию таким способом получить сложно. На помощь приходит рассадный способ выращивания", - отмечает доцент кафедры овощеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук Марина Дыйканова.

"В апреле можно выращивать рассаду в необогреваемых пленочных теплицах, под пленочными укрытиями. Продолжительность выращивания - 20-50 дней. Таким способом хорошо идут поздняя капуста, томат, огурец, в южных регионах - перец, баклажан", - отмечает Марина Дыйканова.

Что сажать в апреле в теплицу

Овощи

На рассаду в теплицу в апреле можно высаживать:

капусту,

корнеплоды (свеклу, репу, морковь, редис),

лук-чернушку.

Через месяц всходы можно проредить (молодую свекольную и морковную зелень используют в салатах и горячих блюдах), а самые крупные ростки перенести на открытую грядку.

"В апреле в средней полосе погодные условия непостоянные, могут быть резкие перепады температур и продолжительные заморозки. Не боится прохлады рассада капусты, многолетних овощных культур. Все они могут перенести кратковременное похолодание", - отмечает Марина Дыйканова.

Самые холодостойкие - двулетние капустные растения, корнеплоды (свекла, репа, морковь). Эти растения могут перенести кратковременные понижения температуры до -1…-5°С, и более продолжительное понижение до -1…-2°С.

Но на холоде расти они, конечно же, будут медленно. Оптимальная температура для фотосинтеза и нормальной вегетации колеблется в пределах +17…+23 °С.

"Отмечу также, что большинство этих культур плохо переносит температуру выше 30 градусов", - говорит Дыйканова.

Зелень

Уже вполне можно выращивать в теплице холодостойкие культуры с коротким периодом вегетации. Как отмечает Марина Дыйканова, это зеленные:

укроп,

кориандр,

руккола.

Можно сеять:

салат,

шпинат,

горох, который многие стали сеять не только ради стручков, но и на зелень - она имеет приятный вкус и нежный гороховый запах.

Салат, шпинат, горох - достаточно холодостойкие. Они выдерживают недолгие понижения температуры до -1…-5 градусов, и более продолжительное похолодание до -1…-2 градусов.

Что можно сажать в апреле в открытый грунт

Овощи

Вера Терехова советует: "В конце апреля можно сеять и высаживать рассаду в грунт холодостойких овощных растений:

капуста белокочанная ранняя,

морковь,

сельдерей,

свекла,

редис,

чеснок яровой.

Но, конечно, надо ориентироваться на свою зону.

Например, редис в южных регионах начинают сеять в начале апреля, в средней полосе - во второй декаде апреля. Хороши сорта с нежной листвой, например, белый редис "Моховский" - его можно пускать в салаты целиком, и корнеплод, и зелень. Самый скороспелый редис можно получить уже через три недели - сорта "18 дней", "Жара", "Французский завтрак".

Для получения ранней продукции моркови, свеклы сеют сорта, устойчивые к цветушности и пригодные для раннего посева (нужно читать характеристики каждого сорта на упаковке с семенами).

В средней полосе закаленную рассаду раннеспелых сортов/гибридов капусты белокочанной высаживают в открытый грунт в конце апреля.

Зелень

Зеленные культуры начинают высевать с середины апреля. Для ускорения прорастания семян поверхность почвы мульчируют агроволокном (спанбонд, лутрасил и т.д.).

Вера Терехова отмечает, что в конце апреля можно сеять:

петрушку,

салат,

шпинат,

укроп,

рукколу,

кресс-салат,

горчицу листовую,

горох.

Благоприятные дни для посадки в апреле по лунному календарю

"В промышленном овощеводстве на лунный календарь не ориентируются. Любители-овощеводы, особенно в нашей стране, приверженцы биодинамического земледелия следуют рекомендациям лунного календаря. Советую тем, кто этим интересуется, просто поэкспериментировать - понаблюдать, как ведут себя растения, посаженные в тот или иной день, и сделать свои выводы", - заключила Вера Терехова.

Но, хотя специалисты относятся к лунному календарю со скепсисом, многие садоводы-любители стараются его соблюдать. Поэтому приводим основные работы по саду и огороду в соответствии с этим календарем на вторую половину апреля.

Лунный календарь на вторую половину апреля 2025 года