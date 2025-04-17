Если от стиральной машины исходит неприятный запах, причина часто кроется в загрязнении внутренних элементов. Вот три основных зоны, за которыми стоит следить.

Сливной фильтр

Его необходимо регулярно очищать от скопившегося мусора, иначе влага и остатки грязи начнут издавать запах.

Резиновый уплотнитель на дверце

В складках может накапливаться вода, остатки порошка и плесень. Регулярная очистка предотвращает развитие грибка.

Как избавиться от запаха и плесени в стиральной машине

Сливная система

Если шланг подключен неправильно, запах может проникать обратно в барабан. При правильном подключении образуется так называемый воздушный карман, который блокирует обратный поток.

Также стоит промывать лоток для порошка, внутреннюю сливную трубу и пространство под пластиковой накладкой – там часто остаются волосы и остатки моющих средств.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @nechetoff.