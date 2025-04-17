«Одноклассники» запустили проект для садоводов

17 апреля соцсеть «Одноклассники» совместно с «Аптекарским огородом» ботанического сада биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова запустила весенний проект для садоводов и огородников.

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В группе «Хобби-шоу» в «Одноклассниках» стартовал весенний челлендж-конкурс для авторов, контент которых связан с подготовкой сада, огорода и дома к новому сезону. В состязании примут участие 50 авторов, которые поделятся своими знаниями и опытом, публикуя полезные советы для садоводов и раскрывая секреты ухода за садовыми растениями. Все материалы будут доступны по хэштегу #ВесеннийСад.

Конкурсанты расскажут, как создать атмосферу загородной идиллии в реальности, как сохранить здоровье сада без использования пестицидов, как украсить веранду дачного домика и многое другое.

В оранжерее «Аптекарского огорода» с сегодняшнего дня можно будет получить специальные наборы семян луговых цветов – маргариток, колокольчиков, алиссума, львиного зева и гвоздик с QR-кодами на конкурсные материалы. Каждый посетитель сможет попробовать себя в садоводстве.

Кроме того, совместно с победителями конкурса будет создан фотопроект «Садовые эксперты ОК». Лучшие работы будут размещены на территории сада и доступны для просмотра всем гостям «Аптекарского огорода» в течение месяца.

Ранее «Одноклассники» выяснили, изменились ли траты россиян в дачный сезон. Согласно опросу, в первом полугодии прошлого года жители нашей страны увеличили расходы на товары для дачи, сада и огорода.