Блогер предупредил, почему необходимо стирать одежду сразу после покупки

Необходимость стирать одежду сразу после покупки объяснили одной отвратительной причиной
Блогерша назвала отвратительную причину, из-за которой необходимо стирать новую одежду сразу после покупки. Материал публикует New York Post (NYP).
Блогерша Мей Риккетс рассказала, что заболела стригущим лишаем во время работы консультантом в примерочной одного популярного магазина.
«Пожалуйста, не носите вещи без предварительной стирки. Я знаю, как хочется сразу надеть новый наряд, но существует риск столкнуться с такими же последствиями», — объяснила инфлюэнсер.
Врачи предупреждают, что стригущий лишай действительно может распространяться через одежду, полотенца и постельное белье, которые не были продезинфицированы после использования человеком с трихофитией.
«Причем я просто брала одежду в руки — я ее даже не надевала. И все равно получила лишай. Будьте осторожны», — призвала Риккетс.
Ранее в апреле стало известно о непригодной для стирки в машине вещи.