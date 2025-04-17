Создан пылесос, который «сжигает» клещей

Xiaomi расширяет линейку умной бытовой техники, представив пылесос Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro. Устройство, предназначенное для очистки матрасов, мебели и постельного белья, ещё и борется с пылевыми клещами.

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Новинка оснащена мотором с силой всасывания 16 кПа и широким 21,5-см входом, что позволяет эффективно удалять клещей и пыль. Двойной пылевой контейнер объёмом 0,8 л разделяет фильтрацию и хранение мусора, поддерживая стабильную мощность. УФ-лампа с 99% стерилизацией и нагрев до 55°C уничтожают бактерии и снижают активность клещей, датчик отключает УФ-излучение при поднятии пылесоса для безопасности. LED-дисплей с умной системой показывает уровень клещей в реальном времени, меняя цвет в зависимости от загрязнённости.

Прозрачный контейнер и съёмные моющиеся фильтры упрощают уход, а пять режимов, включая ультразвук, адаптируются к разным поверхностям. Пылесос весит 2,3 кг и имеет эргономичный дизайн.

Цена в Китае — 429 юаней ($58), продажи начались на JD.com.