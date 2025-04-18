Эксперт предупредил о риске отравления питомцев покупным кормом

Домашний питомец может получить серьезное отравление от обыкновенного корма, который ел до этого каждый день, сообщил директор фонда охраны качества питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. О риске он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

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В большинстве случаев опасные корма приобретаются хозяевами именно на маркетплейсах, отметил Балагуров. По его словам, контрольная закупка кормов для различных видов животных показала, что каждый шестой онлайн-заказ доставляется с нарушениями. Наиболее распространенная проблема — нарушение целостности упаковки товара. В этой связи собеседник «Ленты.ру» рекомендовал покупать корм в специализированных зоомагазинах.

«Единственный доступный маркер качества товара на онлайн-площадках — отзывы, которые могут оказаться обыкновенной накруткой. Более того, из-за обилия продавцов на маркетплейсах зачастую отсутствует должный контроль за качеством кормов для животных, и некоторые товары продаются без необходимых ветеринарных сопроводительных документов», — предостерег эксперт.

«Этим обстоятельством активно пользуются иностранные производители, ушедшие из России, и те, кто подделывает их бренды», — Григорий Балагуров, эксперт по качеству продуктов.

Балагуров посоветовал внимательно изучать упаковку корма и отказываться от покупки, если на ней есть какие-либо дефекты, даже небольшие отверстия или царапины. Он объяснил, что из-за них продукт может испортиться, а питомец рискует среди прочего подхватить ботулизм, последствия которого для организма животных еще тяжелее, чем для людей.

Важно также оценить условия хранения товара, убежден эксперт.

«Помните, что упаковка с кормом должна храниться в сухом помещении и при температуре не выше 26 градусов, вдали от прямых солнечных лучей. Если у вас есть сомнения в том, что эти условия были соблюдены, лучше не покупать корм», — заключил он.

Ранее доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко назвала россиянам способы обезопасить себя и питомца от клещей. В первую очередь специалистка призвала проверить ветеринарный паспорт животного и убедиться, что все необходимые прививки сделаны вовремя.