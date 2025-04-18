Агрономы оценили влияние температурных скачков на урожай

Татарстанские агрономы прокомментировали возможные последствия резких перепадов температур для сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан". По данным синоптиков, апрель 2025 года показывает аномально высокие температуры, близкие к рекордным значениям 2012 и 2024 годов.

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Руководитель ТАТНИИСХ Айтуган Хазиев отметил, что при кратковременных заморозках до 0–1°C посевы смогут адаптироваться. Однако при снижении температуры ниже -5°C в течение нескольких дней существует риск гибели яровых культур. На данный момент полевые работы идут по плану: проведено боронование, внесена подкормка, наблюдается хорошее кущение.

По данным управления по гидрометеорологии Татарстана, текущая погода опережает климатическую норму на 6–8 градусов. При этом аграрии отмечают, что длинная ранняя весна традиционно предвещает хороший урожай. Отопительный сезон в регионе завершится 21 апреля, несмотря на прогнозируемые заморозки до 0°C на следующей неделе.

Ранее мы уже говорили, что засуха и активность грызунов представляют серьезную угрозу для будущего урожая в Татарстане. Недостаток осадков в осенне-зимний период привел к значительному снижению влажности почвы, что усугубилось аномально теплой погодой. Специалисты выражают обеспокоенность возможными негативными последствиями для сельскохозяйственных культур.