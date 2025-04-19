Стали известны самые популярные культуры этой весны

Аналитики "Авито" выяснили, что казанские дачники этой весной активнее всего покупают рассаду перцев и капусты. За последний месяц продажи саженцев увеличились в 2,5 раза, хотя сезон только начинается.

По данным исследования, наибольший рост показали продажи перцев (в 10 раз), капусты (в 9 раз) и огурцов (в 7 раз). При этом по общему объему продаж лидируют клубника (16%), петунии (14%) и розы (7%).

Среди ягодных культур первое место занимает клубника с ростом продаж почти в 3 раза, на втором месте голубика (+34%), замыкает тройку малина (+25%). В категории цветов максимальный рост показали петунии и астры (по 2,5 раза).

Примечательно, что продажи рассады по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 79%, что говорит о повышении интереса к садоводству среди жителей Казани. Средние цены на популярные культуры варьировались от 100 до 850 рублей за саженец.

Напомним, что среди жителей Татарстана стал активно расти интерес к интернет-ресурсам с советами по садоводству и огородничеству. С начала года количество пользователей, изучающих практические рекомендации для дачников, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметный рост интереса зафиксирован среди подростков 14—17 лет.