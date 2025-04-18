Иногда достаточно пары удачных решений, чтобы домашние дела перестали отнимать силы. Ниже – три проверенных способа, которые действительно упрощают уборку и помогают экономить время.

Вертикальный пылесос

Компактный и маневренный, он заменяет веник и громоздкий пылесос. Не нужно разматывать провода или искать розетку – достаточно пары движений, чтобы вернуть полу чистоту.

Салфетки против окрашивания

Незаменимы, когда нет времени сортировать одежду по цветам. Просто кладете одну в барабан – и спокойно стираете все вместе, без риска испортить вещи.

Как победить домашнюю пыль надолго: простой лайфхак

Антиналет

Специальное средство, которые наносятся на сантехнику и кухонные поверхности. Оно создает защитный слой, благодаря которому капли воды и загрязнения не задерживаются – и уборка действительно становится реже.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @inga.family.