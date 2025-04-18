Как сделать бюджетный ремонт в ванной

Обновление ванной комнаты часто кажется трудоемким и дорогим проектом, но на самом деле, освежить интерьер можно даже с минимальными вложениями. О проверенных способах, которые позволят быстро и бюджетно преобразить ванную, не прибегая к услугам профессионалов, рассказал эксперт по реставрированию и ремонту, предприниматель Артем Тугбаев.

Покраска стен и потолка

Один из самых простых и доступных способов освежить ванную комнату — это перекрасить стены и потолок.

«Используйте специальную влагостойкую краску, желательно светлых оттенков, которые визуально увеличат пространство. Хорошо подойдут нейтральные цвета: белый, бежевый, светло-серый. Покраска сделает ванную светлее и уютнее, а расходы будут минимальны», — советует наш эксперт.

Для получения более ровного покрытия важно тщательно подготовить поверхность: удалить старую краску и зашпаклевать трещины.

Обновление затирки и герметика

Потемневшие или пожелтевшие швы сильно портят внешний вид даже аккуратной ванной. Удалите старый герметик и нанести новый, влагостойкий, белого или прозрачного цвета. Также стоит освежить затирку между плиткой с помощью специального маркера или затирочной пасты — это просто и дешево, а эффект заметен сразу.

«Если есть швы с плесенью, обязательно обработайте их антисептиком перед нанесением нового состава. Свежая затирка дает эффект только что сделанного ремонта, а ванная комната выглядит привлекательнее и чище», — говорит специалист.

Замена сантехнических аксессуаров

Небольшие детали играют большую роль. Установите вместо старых кранов, душевых насадок, держателей полотенец и крючков новые, современные и стильные. Такие мелочи стоят недорого, но способны преобразить внешний вид всей ванной комнаты. Бюджетные модели можно найти в крупных строительных магазинах или онлайн.

«Особое внимание стоит уделить единому стилю фурнитуры — это создает ощущение цельного, продуманного интерьера. Аксессуары в черном, белом или золотистом цвете сегодня особенно популярны», — рассказал эксперт.

Использование декоративных элементов

Добавьте в интерьер ванной несколько простых декоративных элементов. Например, новое зеркало в стильной раме, симпатичная полочка для косметики, корзинки для хранения вещей, красивые баночки для жидкого мыла и ватных дисков. Эти предметы не только функциональны, но и придают ванной ухоженный вид.

Эксперт:

«Можно повесить небольшую картину или постер в водостойкой рамке, поставить живое растение в горшке — это добавит индивидуальности и домашнего уюта. Также попробуйте использовать текстиль — новые полотенца в одном цвете с ковриком смотрятся очень эстетично».

Обновление пола без ремонта

Если плитка на полу выглядит старой и потертой, не обязательно ее менять. Бюджетным решением станет специальный коврик с нескользящей основой или виниловая плитка с клеевым слоем. Укладывается она очень просто, не требует особых навыков, а смотрится свежо и современно.

Улучшение освещения

Правильно подобранное освещение способно изменить восприятие помещения. Вместо старых ламп возьмите более яркие светодиодные и добавьте дополнительный источник света над зеркалом. Это не только удобнее, но и визуально делает ванную просторнее и светлее.

«Рассмотрите возможность установки сенсорных светильников или моделей с регулировкой яркости — это современно и удобно. Теплый свет создает атмосферу уюта, а холодный — визуально увеличивает пространство», — утверждает специалист.

Экономичное обновление ванны

Не обязательно демонтировать старую ванну, если ее поверхность пожелтела или имеет мелкие трещины. Можно использовать специальные реставрационные составы — акриловые или эмалевые покрытия. Они легко наносятся кистью или валиком, стоят недорого, а результатом будет идеально ровная и белоснежная поверхность.

«Перед реставрацией важно тщательно очистить и обезжирить ванну, а также зашлифовать поврежденные участки. Если все сделано правильно, покрытие прослужит не один год, не теряя эстетичного вида», — говорит эксперт.

Порядок и хранение

В ванной комнате важно избегать беспорядка. Используйте компактные и недорогие органайзеры, навесные полочки и корзины. Продумайте зонирование хранения: отдельно для чистящих средств, косметики и текстиля. Настенные держатели для фена или зубных щеток позволят сэкономить пространство и убрать визуальный шум.

«Эти простые и бюджетные решения помогут быстро и без больших затрат освежить ванную комнату, сделав ее привлекательной и уютной. Даже с минимальными усилиями можно добиться поразительного результата — главное, уделить внимание деталям», — советует наш эксперт.

Кстати, такой косметический ремонт повышает не только комфорт, но и стоимость квартиры при продаже или сдаче в аренду. Не бойтесь экспериментировать — уют начинается с простых шагов.