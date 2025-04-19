Агроном поделился лайфхаками по подготовке земли к посадке растений

Старт дачного сезона - волнительный момент для российских садоводов-огородников. От того, как сейчас будут выполнены весенние работы, зависит будущий урожай. Своими лайфхаками в области земледелия с читателями "РГ" поделился агроном-любитель, рекордсмен по выращиванию гигантских овощей, блогер Александр Чусов.

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Среди прошлогодних достижений овощевода - гигантская тыква весом 817 килограммов и самая большая в РФ луковица весом 3 килограмма 325 граммов. Чтобы достичь таких результатов, надо не только упорно трудиться, но и обладать специальными знаниями.

«‎Самый первый и ключевой момент - земля при посадке растений должна быть теплой. В мае она еще холодная, но многие дачники уже начинают в нее что-то высаживать. Чтобы земля быстрее прогрелась, советую укрыть ее прозрачной пленкой. Знаю, что многие пытаются применять черную пленку, однако лучше использовать прозрачную - именно она создаст парниковый эффект, и почва хорошо прогреется. Если же посадить растение в холодную землю, то корни будут плохо расти, и это повлияет на развитие овоща в целом»‎, — говорит Александр Чусов.

Второй важный совет - укрывать молодые побеги от солнца. Только что привезенная из дома и высаженная в теплицу рассада пока еще не приучена к яркому солнечному свету и может обгореть под палящими лучами.

«‎Поэтому я бы порекомендовал укрывать молодую поросль от солнца. Например, можно занавесить южную сторону теплицы. Так растения лучше адаптируются к перемене климата и начнут быстрее расти»‎, — отмечает бахчевод.

Еще один лайфхак - поливать высаженные овощи только прогретой водой. Самая оптимальная температура для полива - примерно 20 градусов по Цельсию. Чтобы жидкость нагрелась, можно наливать ее в бочки и ставить на солнце. Также надо следить за кислотностью воды, предназначенной для разведения подкормок.

«‎Часто бывает так, что использование различных подкормок не приносит значимого эффекта. Это может быть связано с pH воды, в которой вы их растворяете. Если вода щелочная, имеет высокий pH (8-9), то в нее следует добавить кислоту. Не советую использовать лимонную, потому что она является органической, ее могут поедать различные бактерии, возвращая pH к первоначальным значениям. Лучше поискать в магазинах или на маркетплейсах специальные средства для понижения pH воды. Еще рекомендую приобрести pH-метр, благодаря которому можно следить за кислотностью»‎, — говорит Александр Чусов.

По опыту Александра, самый идеальный pH воды для растений - 5,5-6,5. При этой кислотности все подкормки действуют с максимально возможной силой.

Что касается подготовки земли к сезону, то агроном-любитель советует не перекапывать ее заранее, а удобрения вносить непосредственно перед высадкой растений.

«‎Если внести удобрение заранее, то и элементы питания начнут высвобождаться раньше времени. И к моменту, когда мы высадим растения, земля будет для них менее питательной. Сам я использую органо-минеральные удобрения (ОМУ), которые вношу практически перед высадкой. Так я в том числе избавляю себя от лишней работы»‎, — улыбается собеседник.

На вопрос, хочет ли он побить рекорды прошлого года, блогер отвечает, что "уже поставил большую теплицу под это дело". Помимо гигантских тыкв, Александр Чусов планирует похвастаться в этом году несколькими экземплярами гигантского лука, а также огромными томатами и подсолнухами.

«‎Если вы хотите попробовать вырастить какой-нибудь гигантский овощ, то прежде всего ищите семена любительской селекции. Они не продаются ни в магазинах, ни на маркетплейсах, их надо искать у частников, которые сами выращивали подобные овощи»‎, — советует он.

Вопреки разным слухам, гигантские овощи съедобны. По словам Чусова, миф о том, что они напичканы "кучей всякой химии", не соответствует действительности. Ведь, если у растения будет переизбыток питания, то оно перестанет развиваться. Основные секреты овощного гигантизма - семена специальной селекции, правильная агротехника, которая подразумевает раннюю высадку, обогрев, подкормки, позволяющие дать растению то количество питания, которое ему необходимо, и обеспечивающие минеральный баланс.

Собеседник "РГ" признается, что 800-килограммовую тыкву ему не съесть. Такие овощи он выращивает для конкурсов и выставок. Выставочные экземпляры, которые "покатались" по стране, обычно идут на семена, а с мякотью вопрос решается по ситуации. В прошлом году, например, ею угостили животных в казахстанском зоопарке. Бывало и такое, что куски огромной тыквы раздавали посетителям выставок - здесь главное, чтобы овощ не испортился, добавляет Александр Чусов.