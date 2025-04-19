Почему кошка постоянно просит есть

Ветеринар Лисичкина: кошки могут просить еду из-за стресса. Кошки часто досаждают хозяевам постоянными требованиями еды. Но, в отличие от собак, которые сразу съедают всё, что им дают, кошки предпочитают питаться по ЗОЖ: часто и небольшими порциями. Однако если вы стали замечать, что кошка стала слишком часто выпрашивать еду, возможно, дело вовсе не в голоде. Кинолог и ветеринар Лидия Лисичкина перечислила самые частые причины, по которым кошки часто просят есть.

Почему кошка постоянно голодная

Если кошка раньше жила на улице или в плохих условиях, неудивительно, что она будет налегать на еду. Но причина повышенного аппетита далеко не всегда в голоде или его страхе.

Вот ещё несколько распространённых причин:

Возраст. Особенно прожорливы бывают котята и молодые кошки — они активно растут и постоянно двигаются, отметила ветеринар.

Лекарства. Некоторые препараты — например, гормональные или противорвотные — провоцируют повышенный аппетит у кошек.

Стресс. Оказывается, кошки, как и люди, могут заедать стресс. Например, от переезда, ремонта или появления нового питомца в доме. Также это может быть следствием послеоперационного стресса, в том числе после кастрации/стерилизации.

Изменение температуры в доме. Кошкам нужно время, чтобы адаптироваться к погоде в доме. Например, если в квартире стало холодно, организм питомца расходует больше калорий.

Другой питомец. Кошки могут соперничать за еду. Если в доме есть другой питомец, такая ситуация нередка, отметила Лисичкина.

Что делать, если кошка постоянно просит еду

Настроить режим. Ветеринар посоветовала приучить питомца есть примерно в одно время одинаковыми порциями. Между кормлениями не нужно давать животному вкусняшки, даже если питомец будет их настойчиво выпрашивать.

Обеспечить активность. Иногда причиной прожорливости может быть не стресс, а скука. Кошки — хищники, поэтому им нужно удовлетворять охотничьи инстинкты. С этим справятся игрушки, специальные домики для лазания и т.д. Но важнее всего, конечно, чтобы хозяин сам играл с питомцем.

Если это не помогает, лучше показать животное врачу. Особенно это важно, если:

кошка теряет вес;

появились проблемы со стулом;

случается рвота;

изменилось состояние шерсти;

появилось чрезмерное ожирение, сказала эксперт порталу «Доктор Питер».

Ранее кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова дала советы хозяевам кошек на случай, если питомца придётся оставить дома в одиночестве на несколько дней.

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