В Карелии занимаются культивированием картофеля в пробирках

В Новой Вилге научные сотрудники лаборатории, входящей в состав КарНЦ РАН, занимаются культивированием картофеля в пробирках. Информация об этом была опубликована на странице Карельского научного центра РАН в социальных сетях.

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В настоящее время специалисты изучают два десятка новых сортов картофеля, разработанных для непростых климатических условий Карелии. Предполагается, что эти сорта станут доступны для местных садоводов. По мнению доктора сельскохозяйственных наук, профессора Любови Евстратовой и ее команды, Карельский регион представляет собой идеальную площадку для проведения генетических исследований картофеля.

Исследователи утверждают, что клонированные растения, выращенные в пробирках, являются оптимальным посадочным материалом. Рассада выращивается под искусственным освещением различного спектра. Разноцветные лампы используются для целенаправленного воздействия на растения. Красный свет стимулирует активный рост, в то время как синий - замедляет его, предотвращая чрезмерное вытягивание. Под воздействием синего спектра наблюдается более интенсивное развитие корневой системы.

По словам генерального директора Карельского научного центра РАН Ольги Бахмет, ученые ставят перед собой задачу не только проведения фундаментальных исследований, но и решения практических вопросов, особенно в масштабах региона.

Развитие высокотехнологичного сельского хозяйства имеет очень ключевое значение для Карелии, поэтому ученые расширяют область своих исследований, обновляя и модернизируя оборудование лабораторий, занимающихся данной тематикой. Благодаря налаженному сотрудничеству с фермерскими хозяйствами, разработанные технологии могут быть оперативно протестированы в реальных условиях.

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