Кинолог рассказал, как именно собаки выражают свои эмоции

Часто неопытные владельцы оказываются не готовы к некоторым аспектам поведения собаки, которые являются нормой для питомца, но не стоит пытаться их контролировать или подавлять. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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"Приобретая собаку, вы получаете нового члена семьи со своими повадками. Желание изменить некоторые из них означает борьбу с инстинктами животного, что, по сути, равносильно противостоянию самой природе", - сказал собеседник агентства.

Кинолог добавил, что, например, лай для собак является способом коммуникации, возможностью заявить о себе и выразить свои эмоции; попытка подавить это - лишение возможности выразить свои чувства.

Однако чрезмерная вокализация может доставлять неудобства, такое поведение можно скорректировать. Также Голубев обратил внимание на чрезмерное обнюхивание, напомнив, что таким образом собаки познают мир, а с помощью меток оставляют информацию о себе и обозначают границы.

Кинолог отметил, что контролировать безопасность контакта с миром можно, но лишать его полностью нельзя. Кроме того, кинолог рассказал о привычке рыть ямки на улице или даже пытаться копать кровать или подушки. Чтобы обезопасить дом, можно выделить собаке безопасный участок на даче и позволить наслаждаться этим занятием.

Среди прочего Голубев посоветовал не лишать питомцев общения с себе подобными, даже если хозяину кажется, что из-за этого могут возникнуть конфликты, поскольку не прошедшая социализацию собака может стать либо неуверенной в себе, либо агрессивной.

Активным питомцам, особенно щенкам и молодым, жизненно необходима физическая нагрузка, что позволит выплеснуть лишнюю энергию и укрепить психику, заключил кинолог.

До этого Голубев назвал признаки того, что собака заскучала. Питомец, по его словам, может начать грызть мебель, сдирать обои, подкапывать под дверью и бесконтрольно лаять. Кинолог посоветовал больше проводить времени с четвероногим другом и увеличить время прогулок.