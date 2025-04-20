Что такое высотный синдром и какие коты ему подвержены

Ветеринарный врач Александр Васильев заявил, что все кошки подвержены высотному синдрому и не боятся высоты, поэтому выпасть из окна может даже самое ленивое животное.

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«Кошку зовёт на улицу в первую очередь охотничий инстинкт. Поэтому она может прыгнуть, увидев птичку и бабочку, так как у неё срабатывает рефлекс. Кроме того, животное может сорваться с окна, пытаясь догнать добычу», — сказал он в беседе с URA.RU.

Васильев рекомендует устанавливать на окна специальные защитные сетки.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что собаке важен постоянный контакт с людьми.