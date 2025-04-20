Когда сажать весенние первоцветы и какие выбрать

В апреле отмечают Международный день первоцветов. Наконец начались непростые, но радостные для садоводов и цветоводов хлопоты! Уже распустились прелестные гонцы весны — любимые многими первоцветы. О них и первых посадках «Вечерней Москве» рассказал Виктор Горячев, кандидат биологических наук, гендиректор «Студии ландшафтного дизайна «Горячев и К».

© Вечерняя Москва

Первоцветы по научному называются эфемероидами. В этом год у они начали радовать своей красотой уже в марте. При грамотном подходе можно организовать их бесперебойное цветение до лета.

Началось цветение с галантусов — чудесных цветов, которые называют также «снежными капельками». Они культивируются с XVII века, внутри цветок похож на розочку с зелеными краями лепестков, причем каждый отдельный цветок достигает трех сантиметров в диаметре. Затем расцветают пролески, они же сциллы. Сцилла Мищенко похожа на пушкинию, но крупнее.

Легко выращивать и пушкинии. Не сдают позиций проверенные временем мускари — мышиные гиацинты. Очень популярны стали кандыки, «песий зуб». Народное название у них не очень красивое, но цветут они роскошно. Обратите внимание на сорт «Пагода». Не теряют популярности и примулы. Те, у кого они живут в саду годами, привыкли к весеннему ковру из цветов. Дивно хороши и современные сорта морозников. Примулы же цветут до устойчивого тепла, до воцарения нарциссов и тюльпанов. Главное — цветочный «конвейер» можно дополнять и корректировать.

Циннии: королевская простота

Эти растения могут считаться истинными королевами сада. Циннии просты в уходе, цветут очень долго, и сейчас самое время посадить их на рассаду. Можно сделать это и на участке, но тогда посев лучше прикрыть нетканым материалом.

Настурция: ярче солнца

Разнообразные сорта настурции благодарно разрастутся даже не на самой хорошей почве, помогут декорировать участок даже там, где другим растениям будет не слишком уютно. Прорастить ее можно дома, а в мае высадить на участок. Легкие колебания температуры она переносит хорошо.

Петуния: надежная классика

Рассаду этого светолюбивого растения высаживать в грунт можно только в мае. На клумбе размещают в том числе и ампельные сорта. Сажать ампельные петунии в кашпо можно только в том случае, если вы можете обеспечить им ежедневный хороший полив.

Виола: радость всех цветов

На рассаду анютины глазки, или виолы, сажают еще в феврале, так что с этим вы опоздали. Можно купить саженцы и в мае высадить их в грунт. До этого времени додержите рассаду дома.

Горошек: само великолепие

Посадив горошек у забора или у беседки, вы имеете все шансы получить зеленую ароматную «стену», усыпанную цветками. А после отцветания горошек еще и обогатит почву, если вы закопаете его в грядку или отправите в компост.

Хризантеллы: тренд сезона

Китайские астры, или хризантеллы потрясут вас разнообразием цвета. Из них одних можно составить шикарный осенний цветник. При выращивании рассадным способом их пересаживают в открытый грунт в середине мая.

Георгины: веселые ребята

Семена однолетних георгин сейчас нужно посеять в контейнеры, а непосредственно в грунт их сажают во второй половине мая. Цветы будут хорошо расти на освещенном участке с дренированной, питательной почвой.

Бегония: посоперничает с розами

Если удалось сохранить клубни бегонии с прошлого года, высадите их в контейнер с питательной почвой, но не зарывайте клубень сверху.

ПОЧЕМУ РАССАДЕ ХУДО

Стебельки рассады, стали вялыми? Надо срочно разобраться с проблемой. Чаще всего в таких случаях виноваты переувлажнение и переохлаждение растений, а также недостаток света и чрезмерное загущение посадок. Если растения потемнели, это может быть и инфекция, так что постарайтесь их сразу удалить. Оставшуюся рассаду нужно пересадить в обеззараженный грунт: почву прокаливают в духовке или проливают раствором фитоспорина-М. В дальнейшем следите, чтобы не было переувлажнения сеянцев, поливайте их только водой комнатной температуры и используйте профилактически биопрепараты — тот же фитоспорин или опрыскивание молочной сывороткой.

ХЛОПОТЫ

Проливаем и обкапываем

Выбранный для пересадки или деления куст нужно пролить примерно за час до начала работ. Его надо обкопать как можно шире, чтобы не повредить корни.

Разрезаем

Инструмент, которым вы будете пользоваться, нужно наточить и вымыть. Места среза обязательно присыпайте углем или золой. Иногда растения удается поделить и без разрезания.

Готовим место посадки

Подготовленная ямка должна быть хорошо пролита, в нее можно добавить удобрения, золу.

Укрываем

Если день пересадки жаркий, прикройте растения сверху — так они легче перенесут «переезд».

Упакуем «подарки»

Если вы хотите, например, поделиться частью растений с друзьями, упакуйте их так, чтобы они сохранились на-долго: смочите земляной ком, оберните его несколькими слоями газет, а затем уберите в пакет, не закрывая верхнюю часть, чтобы растения дышали.