Специалисты предложили лайфхак для идеального газона

Использованные чайные пакетики могут стать ценным ресурсом для ухода за газоном. Специалисты в области садоводства раскрыли несколько способов их применения, которые не только улучшают состояние травяного покрова, но и помогают в борьбе с вредителями. Однако это потребует некоторых усилий и может подойти только садоводам, которые пьют много чая.

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При разложении чайных пакетиков в почву постепенно выделяются азот (важный элемент для роста растений), танины (натуральные соединения, улучшающие структуру почвы) и различные микроэлементы, питающие корневую систему. Такой способ подкормки можно реализовать на небольших участках или в локальных проблемных зонах.

Чтобы реанимировать поврежденные участки земли, надо закопать два три использованных пакетика на глубину два три сантиметра в проблемных местах и менять их каждые пять семь дней или после дождя. Эффект будет заметен примерно через месяц.

Чайные пакетики можно использовать для создания натурального компоста. В таком случае следует применять только биоразлагаемые пакетики (без пластиковых элементов или синтетического материала). Их нужно комбинировать с другими органическими отходами. Процесс полного разложения занимает несколько недель.

Чайные пакетики обладают способностью раздражать, отпугивать и нарушать условия жизни вредителей. Например, чай с перечной мятой отпугивает муравьев ментол портит их запаховые следы. Нужно разложить такие пакетики вокруг муравейника или в местах, где были замечены эти насекомые, и обновлять их раз в неделю или после дождя. Цитрусовые сорта эффективны против мошек и почвенных жучков. Такой продукт надо разложить равномерно по участку и своевременно менять на «свежий. А черный и зеленый чай маскируют запахи, привлекающие насекомых. Содержимым этих пакетиков нужно посыпать газон или разложить его вокруг участка, чтобы создать запаховый щит, говорится на сайте HomesGardens.

Ранее опытный садовод предложила альтернативу навозу, которая подойдет тем, у кого нет возможности завозить его на участок. Для его создания необходимо купить куриный помет и горчичный жмых.