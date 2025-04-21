Раскрыты самые популярные клички среди собак в России

Россияне часто называют своих домашних питомцев человеческими именами, поэтому в последние пять лет среди собак самыми популярными кличками стали Вика и Макс. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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— Среди женских человеческих кличек лидирующую позицию последние пять лет занимает имя Виктория. Вслед за ней по популярности следуют Злата и Роза, а также Ника и Алиса. Из славянских имен реже, но все же встречаются Мила, Лада и Лана. Что касается кобелей, самым распространенным человеческим именем на протяжении последних пяти лет остается Макс, — уточнил он.

По словам Голубева, среди славянских мужским имен спросом также пользуются Гром и Велес.

— Интересно, что если в 2023 году чаще встречался Велес, то в 2024 году его место занял Гром. Также встречаются необычные имена вроде Добрыни, Льва и Перуна. Примечательно, что традиционные, привычные нам клички, такие как Кузя, Филя, Тимоша, Дуся, уже не столь популярны среди собаководов и встречаются достаточно редко, — подытожил эксперт в беседе в агентством новостей «Москва».

Недавно депутат Татьяна Буцкая сообщила, что в Госдуме подготовлен законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей. По ее словам, будет утвержден список разрешенных имен.