Китайская компания представила умный пылесос с ИИ

Китайская компания Dreame выпустила новый робот-пылесос T50 Dreamer с функцией самоочистки и системой искусственного интеллекта. Новинка уже доступна в Китае по цене 2799 юаней (около $385).

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Пылесос оснащен мощной системой всасывания 21 000 Па и механической рукой Lingbu 2.0, которая адаптируется под углы и стены, обеспечивая тщательную уборку по всей площади.

Плоская конструкция позволяет устройству легко заезжать под мебель, а специальный скребок моментально сушит поверхность без разводов.

Одной из фишек T50 стал биоэнзимный пеногенератор, эффективно справляющийся с запахами, пятнами и шерстью. По заявлению Dreame, устройство удаляет до 90% запахов и уничтожает 99,9% бактерий. Для борьбы с волосами используется антипутывающая система со швейцарскими лезвиями.

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После уборки пылесос автоматически проводит глубокую очистку: нагревает воду до 100°C для дезинфекции всех ключевых узлов, а затем сушит щетку горячим воздухом. Все это сопровождается умной системой контроля и возможностью управления через приложение или голосом.

Аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает до 46 минут автономной работы. Объема баков хватит на уборку до 375 м².