Названы причины, почему не стоит покупать мобильный кондиционер

Возможно, вы уже задумывались о том, чтобы приобрести кондиционер, который можно поставить у окна. Но не всё так просто. Вот о каких подводных камнях нужно знать при такой покупке.

© Ferra.ru

Шум. Даже в ночном режиме он будет редко опускаться ниже 45-50 дБ. То есть спать, разговаривать и работать станет непросто.

Проблемы с отводом горячего воздуха. Крепления, которые идут в комплекте для таких трубок, редко подходят к российским окнам. Кроме того, если просто высунуть в окно гофрированную трубу, то горячий воздух станет заходить обратно. В целом если у вас не частный дом, то нормального вывода воздуха будет сложно добиться.

Слив воды. Часто это отверстие у кондиционера расположено снизу. Под него ещё придётся ставить какую-то ёмкость. Это довольно неудобно.

Габариты, логистика. В маленькой комнате компактный кондиционер будет всё же мешаться, а переместить его можно относительно легко лишь из одной комнаты в другую. Также располагаться он должен близко к окну и розетке.