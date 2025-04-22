Как защитить лапы собак от смолистых чешуек тополя

С приходом весны у владельцев собак возникает сезонная проблема – на улицах появляются тополиные чешуйки со смолой, которые проблематично удалить с шерсти и лап питомца. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«В идеале стоит избегать мест, где растут тополя. Можно попробовать новый маршрут для прогулок. Если такой вариант невозможен, поможет способ, который защищает лапы зимой от реагентов. Для этого нужно приобрести специальный воск для лап – он не избавит полностью от прилипания чешуек, но значительно облегчит впоследствии процесс мытья», – рассказал Владимир Голубев.

Он пояснил, что мыть лапы лучше всего с помощью пенки и мягкой силиконовой щетки, а резиновый коврик в ванной поможет избежать скольжения и защитит поверхность от трудноудаляемых следов. Также во время прогулки лучше избегать использования средств защиты для лап.

«На улицах можно увидеть хозяев, которые прибегают к кардинальным мерам: надевают на питомцев ботиночки или специальные носки. Это допустимый вариант, но лучше оставить обувь для зимнего периода. Весной собака должна иметь возможность полноценно соприкасаться с землей», – добавил Голубев.

Эксперт также подчеркнул, что если собака боится любых манипуляций с лапами, не следует заставлять ее силой.