Специалисты по дрессировке собак объяснили, почему так важно общаться со своим питомцем
Каждый владелец собаки мечтает, чтобы его питомец понимал человеческую речь. Хотя полностью обучить собак языку невозможно, они способны распознавать слова и интонации, что делает общение полезным.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что собаки — социальные животные, нуждающиеся в постоянном контакте с человеком. Они распознают слова и изменения в интонациях, что помогает выразить любовь или недовольство.
Он добавил в беседе с «Радио 1», что общение хозяина с собакой формирует эмоциональную связь. Питомцы узнают голос хозяина и могут выделять окситоцин — гормон любви. Спокойный тон хозяина помогает собаке справляться со стрессом, тогда как раздражённый может вызвать тревогу.
Чёткие команды и интонации важны для дрессировки. Регулярное повторение фраз помогает собаке связывать их с действиями, что улучшает её понимание.
Кинолог отметил, что общение с собакой полезно для её умственного развития и поддержания остроты ума. Для щенков это важно на этапе развития, а для пожилых собак — для сохранения активности.
Регулярное общение с собакой также снижает уровень стресса у владельца, что делает его полезным для обеих сторон. Канистерапия подтверждает терапевтический эффект общения с питомцами, заключил эксперт.