Почему так важно общаться со своим питомцем

Каждый владелец собаки мечтает, чтобы его питомец понимал человеческую речь. Хотя полностью обучить собак языку невозможно, они способны распознавать слова и интонации, что делает общение полезным.

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что собаки — социальные животные, нуждающиеся в постоянном контакте с человеком. Они распознают слова и изменения в интонациях, что помогает выразить любовь или недовольство.

Он добавил в беседе с «Радио 1», что общение хозяина с собакой формирует эмоциональную связь. Питомцы узнают голос хозяина и могут выделять окситоцин — гормон любви. Спокойный тон хозяина помогает собаке справляться со стрессом, тогда как раздражённый может вызвать тревогу.

Чёткие команды и интонации важны для дрессировки. Регулярное повторение фраз помогает собаке связывать их с действиями, что улучшает её понимание.

Кинолог отметил, что общение с собакой полезно для её умственного развития и поддержания остроты ума. Для щенков это важно на этапе развития, а для пожилых собак — для сохранения активности.

Регулярное общение с собакой также снижает уровень стресса у владельца, что делает его полезным для обеих сторон. Канистерапия подтверждает терапевтический эффект общения с питомцами, заключил эксперт.