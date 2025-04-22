Рецепт средства против пятен на окнах

Весной все хозяйки приводят в порядок окна после зимнего сезона, однако средства, предлагаемые для этого в торговой сети, зачастую не слишком эффективны, хотя и дороги. Портал Pravda.Ru предлагает рецепт отличного и доступного средства для мытья окон, способного сделать оконные стекла чистыми и сверкающими, не оставляя при этом разводов и пятен.

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Для начала издание уточняет, что загрязнения, разводы и пятна на оконных стеклах появляются по ряду причин, среди которых основными являются некачественные моющие средства, грязная вода, сильное солнце и тепло, а также нарушение технологии самого процесса мытья.

Практика показывает, что даже уксусные растворы зачастую оставляют следы на оконном остеклении, поэтому некоторые специалисты советуют мыть окна доступным, но более эффективным средством. Для его приготовления понадобится жидкий раствор для посудомоечных машин, три столовые ложки которого следует лишь растворить в 1,5 литра горячей воды и нанести на оконное стекло при помощи чистого полотна из специальной микрофибры, после чего протереть сухой тканью или бумажными полотенцами до появления блеска.

Данное средство подойдет также для зеркал, стенок душевых кабин и стеклянных элементов мебели.