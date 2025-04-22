Как сделать травяную мульчу для удобрения участка

Мульча — это переработанные мелкодисперсное органические материалы, которые хорошо подходят для сохранения влаги вокруг растений, защиты корней от излишнего тепла или холода и улучшения почвы. О том, как правильно изготовить мульчу на даче и какая трава для этого наиболее предпочтительна рассказывает Общественная служба новостей.

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Для подготовки мульчи подходит не вся трава, а только растения без семян сорняков, причем скошенные до начала цветения.

«Идеальным сырьем являются газонные злаки, клевер или молодые побеги луговых трав. Избегайте использования травы с признаками болезней: пятнами, плесенью, неестественным налетом», — напоминает издание.

Для удаления излишней влаги из сырья свежескошенную траву следует очистить от мусора и другой органики и слегка подсушить, разложив траву на солнце слоем в 5-7 см, постоянно перемешивая ее в течение дня для равномерного испарения влаги. Если погода пасмурная, то процесс следует перенести в укрытие, продолжать его около суток, не допуская полного пересыхания травы, для чего лучше использовать деревянные поддоны.

Для дальнейшей ферментации подсушенное сырье необходимо сложить в стожок высотой до 1,5 м и укрыть темной перфорированной пленкой. Для нормального протекания процесса следует производить ежедневный замер температуры травы на глубине около 30 см и следить, чтобы она держалась в пределах 45–60 градусов. В случае повышения температуры необходимо разрыхлить будущую мульчу и увлажнить ее.

«Первый этап длится 3–4 дня: трава разогревается, начинается распад клетчатки. На втором этапе (5–7 дней) температура стабилизируется, образуется компостный чай. Третий этап (8–10 дней) характеризуется охлаждением массы и формированием однородной структуры. Готовая мульча имеет темно-зеленый цвет, рыхлую текстуру и слабый травяной запах», — уточняет портал.

Для проверки готовности к применению специалисты советуют сжать мульчу в кулаке и, отрыв ладонь, посмотреть не выделяется ли влага. Если нет, то мульчу можно раскладывать на грунте, но если сок еще присутствует, то лучше еще на пару дней продлить процесс ферментации.