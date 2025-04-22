Если хочется реже тратить время на мытье полов, стоит пересмотреть не только средства, но и сам подход. Вот три простых совета, которые делают уборку эффективнее и дольше сохраняют чистоту.

Используйте соль и соду

Эти два компонента справляются даже с въевшейся грязью, смягчают жесткую воду и помогают избежать разводов. Достаточно добавить по две столовые ложки на ведро воды объемом 10-12 литров.

Обновите швабру

Современные модели с плоскими насадками и автоматическим отжимом работают куда эффективнее классических деревянных. Они лучше распределяют влагу, не требуют ручного отжима и не размазывают грязь.

Как победить домашнюю пыль надолго: простой лайфхак

Добавьте кондиционер для белья

Он не только придает приятный аромат, но и помогает пыли оседать медленнее – а значит, пол дольше остается чистым.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @onaaznaett.