Три совета, которые помогут мыть пол гораздо реже: видео
Если хочется реже тратить время на мытье полов, стоит пересмотреть не только средства, но и сам подход. Вот три простых совета, которые делают уборку эффективнее и дольше сохраняют чистоту.
Используйте соль и соду
Эти два компонента справляются даже с въевшейся грязью, смягчают жесткую воду и помогают избежать разводов. Достаточно добавить по две столовые ложки на ведро воды объемом 10-12 литров.
Обновите швабру
Современные модели с плоскими насадками и автоматическим отжимом работают куда эффективнее классических деревянных. Они лучше распределяют влагу, не требуют ручного отжима и не размазывают грязь.
Как победить домашнюю пыль надолго: простой лайфхак
Добавьте кондиционер для белья
Он не только придает приятный аромат, но и помогает пыли оседать медленнее – а значит, пол дольше остается чистым.
Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @onaaznaett.