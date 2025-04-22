Топ-10 полезных гаджетов для дачи

Весна окончательно вступила в свои права и это означает начало дачного сезона на большей части России. Время костров, первых посадок и воскресных посиделок в саду. Самое время обновить дачный арсенал и добавить в него немного комфорта, веселья и практичных помощников. "Российская газета" вместе с экспертами сервиса доставки "Купер" подготовили подборку товаров, которые пригодятся и опытным садоводам, и тем, кто просто любит проводить время на природе.

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"Шампуры-самокруты"

"Шампуры-самокруты" - это еще не "скатерть-самобранка", но уже близко. Если вы все время "дежурите" у мангала, пока гости общаются и развлекаются, с этим теперь можно покончить. Такие шампуры вращаются автоматически с помощью встроенного мотора - мясо прожаривается равномерно, а вы тем временем отдыхаете и общаетесь с друзьями. Работают от батарейки, выдерживают жар и легко моются. Шампуры крутятся с одинаковой скоростью, ничего не подгорает. Просто устанавливаете их на мангал, включаете - и радуйтесь техническому прогрессу.

Садовый прожектор

Хотите, чтобы сад радовал и днем, и вечером? Берите пример с современных мегаполисов. Подсветка радикально изменила их образ в 21 веке. Простой наземный прожектор поможет создать выразительную атмосферу в ночном летнем саду. Компактный автономный прожектор впишется в любой ландшафт. Отличное решение, если хотите зонировать пространство или просто добавить немного вечерней магии.

Многофункциональная лопата

Если не любите носить/возить с собой кучу вещей - просто возьмите подобный инструмент. Это не просто лопата, а настоящий дачный мультитул. Компактная, складная, со множеством встроенных функций: от пилы до кресала. Такой набор подойдет тем, кто часто бывает на природе и любит, когда все нужное всегда под рукой. Ею можно копать, пилить, откручивать, зачищать и даже разжигать костер. Складывается легко, весит немного, чехол идет комплекте.

Аккумуляторный опрыскиватель

Если надоело вручную опрыскивать каждую грядку - пора переходить на автоматические гаджеты. Аккумуляторный опрыскиватель распыляет жидкость от легкого тумана до направленной струи. Подходит и для домашних растений. Обычно в подобных моделях предусмотрена регулировка подачи, ручка и носик, который можно направить точно на нужное место. Ручные пульверизаторы - это все же прошлый век.

Отпугиватель комаров и слепней

Комары и слепни скоро проснутся (а где-то уже проснулись), и если вы не хотите стать их жертвой, ультразвуковой отпугиватель - то, что нужно. Он создает частоты, которые неприятны насекомым, но для человека абсолютно безопасны. С таким прибором можно забыть про химические репелленты и спокойно отдыхать без лишних укусов. Простой в использовании и абсолютно бесшумный девайс.

Саморастягивающийся поливочный шланг

Те, кто пользовался жестким стандартным шлангом, постоянно переламывающимся при сгибании, оценят это устройство. Легкий, компактный и функциональный садовый шланг. Растягивается в три раза, обеспечивая максимальный комфорт при поливе. Когда вода перестает поступать, шланг сжимается обратно, занимая минимум места. Изготовлен из полиэстера и латекса, что делает его долговечным и устойчивым к перегибам. Его можно использовать не только для полива, но и для мытья автомобилей, окон и садовых дорожек.

Набор для выращивания рассады

Вырастить рассаду для огорода теперь проще простого. Компактные наборы для рассады подойдут даже тем, у кого нет теплицы - можно начать прямо у себя в доме или на даче. В подобных комплектах, как правило, есть все необходимое: посадочные корзины, торфяной грунт, теплоизоляционные крышки, удобрения, адаптер для питания. Отличное решение, чтобы не покупать готовую рассаду, а вырастить свою. Увлекательно, экологично и очень живописно.

Портативная мойка высокого давления

Мойка обычно ассоциируется с большим станком "Кархер", подключаемым к розетке. Однако существуют аккумуляторные устройства, которые с легкостью помещаются в багажнике машины, и в небольшой кладовке. Такой девайс не требует подключения к водопроводу - самовсасывающая система работает от любой емкости с водой. Компактный, легкий и очень удобный: справляется с грязью на садовом инвентаре, мебели, велосипеде или грядках. Отличный помощник, когда хочется чистоты без лишних проблем.

Аккумуляторные ножницы

Устали от обычных ножниц или секатора? Если нет, то скоро устанете. А вот аккумуляторные ножницы все сделают за вас, а если не все, то многое. И главное, сэкономят силы. Подходят для подрезки кустарников, винограда, деревьев и даже для сбора урожая. Легко справляются с ветками, позволяют работать долго, не уставая. Заряда хватает на несколько часов работы, а подзарядка осуществляется через стандартный адаптер. Один из самых необходимых инструментов для аккуратного и комфортного ухода за садом.

Bluetooth-колонка

Какой загородный или отдых на природе без музыки. Современные портативные беспроводные колонки играют и громко, и красиво, а лучшие из них не боятся дождя, падения в бассейн и способны объединяться в единую беспроводную аудиосистему (1,2,3…5…10… у некоторых производителей до 100). Даже если у вас очень большой дачный участок, то в доме и на улице будет звучать одна мелодия, синхронно воспроизводимая несколькими устройствами. Идеально и для вечеринок, и для спокойного вечернего отдыха.

Надеемся, что с этими удобными и полезными устройствами вам будет проще ухаживать за растениями, поддерживать порядок на участке и просто отдыхать. И что каждый из этих гаджетов сделает вашу загородную жизнь комфортнее и приятнее, позволяя наслаждаться отдыхом на природе.