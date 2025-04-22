Агроном поделился старинным казачьим способом посадки винограда

Ростовская область, 22 апреля 2025. DON24.RU. Владимир Косов, агроном донского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» в эфире телеканала «ДОН 24» поделился старинным казачьим способом посадки винограда.

Для начала отрежьте лозу длиной 1–3 м. Затем необходимо избавить ее от всех листьев и сделать микронадрезы, через которые в будущем прорастут корни. После скрутите лозу в кольцо.

Далее необходимо выкопать яму и умостить ее дно ракушечником, залить водой. В течение часа ямка должна будет впитать воду. Если этого не произошло, Владимир Косов советует копать глубже.

© Don24.ru

«Здесь, на наших донских почвах, встречается серая глина, она водонепроницаемая», – уточнил он.

«Вы посадите (виноград – Ред.) на глубину 1 – 1,2 м, и никакая филлоксера вам не страшна. Это главное достоинство такого способа», – отмечает Владимир Косов.

Снаружи оставьте одну почку. Рекомендуется накрыть лозу пластиковым стаканчиком.

Виноград должен заплодоносить на второй год после высадки.

Ранее сообщалось, как апрельские заморозки повлияют на урожай в Ростовской области.