Какую роль собаки играют в социальной жизни человека

Ученые из Университета Этвеша Лорана в Венгрии проанализировали, какую социальную роль играют собаки в жизни людей, и пришли к выводу: наши отношения с ними — это уникальное сочетание любви к ребенку и дружбы без конфликтов. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

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Исследование включало данные более 700 участников, которые оценивали 13 характеристик своих отношений с собакой и четырьмя близкими людьми — ребенком, романтическим партнером, ближайшим родственником и лучшим другом. Результаты показали, что владельцы считают связь с собакой самой удовлетворяющей из всех. Собаки воспринимаются как источник безусловной любви, надежности и заботы, а также как спутники без ссор и разногласий.

Интересно, что отношения с собаками обладают чертами, присущими и детям, и друзьям: питомцы, как дети, вызывают чувство заботы и создают ощущение защищенности, а как лучшие друзья — дарят удовольствие от общения без напряжения. При этом владельцы сохраняют полный контроль над поведением собаки, что также влияет на высокий уровень удовлетворенности от этих отношений.

«В отличие от взаимодействия с другими людьми, в отношениях с собакой человек обладает полной властью. Это асимметрия, где хозяин принимает все решения, и в этом тоже кроется часть удовлетворения», — объяснил профессор Энико Кубини. — «Собаки дарят нам эмоциональную близость, простоту общения и предсказуемость, которая редко встречается в человеческих связях».

Тем не менее, ученые подчеркивают, что их выборка состояла из добровольцев, чьи отношения, вероятно, в целом благополучны. В будущем они планируют исследовать, как меняется роль собаки у людей, испытывающих социальную или эмоциональную уязвимость.