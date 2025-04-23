Эксперты рассказали, как защитить растения от вредителей без химии

Все больше россиян переходят на так называемое органическое земледелие, которое в числе прочего подразумевает защиту растений от вредителей без использования химикатов. Первоосновой такого подхода является грамотная профилактика, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

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Чтобы предотвратить появление вредителей на дачном участке, нужно выбирать устойчивые к ним сорта овощей и зелени – например, существуют виды капусты, которые меньше поражаются гусеницами, а также помидоры, которые не ест тля. Также специалисты советуют ежегодно менять места посадки культур и чередовать их – например, после корнеплодов на конкретном участке высаживать бобовые, затем зелень. Такой подход нарушает циклы развития насекомых, на фоне чего риск заражения вредителями снижается.

Осенью дачникам рекомендуют перекапывать грядки – это позволит вытащить наверх личинки насекомых, вследствие чего они погибнут от холода. Опавшие листья, ботву, сорняки следует сжигать, так как они являются укрытием для паразитов.

Кроме того, можно применять различные механические способы борьбы с вредителями. Для этого следует регулярно осматривать растения, вручную собирая гусениц, колорадских жуков и слизней. Грядки лучше защищать сетками или каким-либо нетканым материалом, натягивая его на дуги.

Эксперты советуют также развешивать на участке клеевые ловушки желтого цвета, которые будут привлекать белокрылку, а для слизней устанавливать емкости с пивом, закопанные в почву. Чтобы убрать тлю и паутинного клеща, нужно смывать их сильной струей воды из шланга каждые 3-4 дня, а затем обрабатывать листья золой.

До этого американские ученые обнаружили, что некоторые насекомые адаптировались к защитным механизмам генетически модифицированных (ГМ) культур, призванных искоренять вредителей. Резистентность гусениц к белкам связана с отдельным кластером генов, но остается загадкой, сколько из этих генов способствуют устойчивости, и как они ее обеспечивают.