Эксперты рассказали, как избавиться от сильных загрязнений на одежде

Цикл предварительного замачивания в современных стиральных машинах поможет избавиться от стойких пятен на одежде. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

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Так, например, замачивание перед основной стиркой поможет справиться с пятнами на спортивной одежде, засохшей пищей на скатертях или серых полотенцах. К воде можно добавить моющее средство или специальный раствор для замачивания, чтобы усилить эффект.

«В зависимости от модели, предварительное замачивание может длиться от 15 до 30 минут. После этого машина сливает воду и без вмешательства владельца переходит к основному циклу стирки», — отметили в сообщении.

Специалисты уточнили, что режим может также называться «Предварительная стирка», «Обработка пятен», «Глубокая очистка» или «Механическое замачивание».

Руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова до этого рассказала «Газете.Ru», что часто загрязнения, с которыми мы сталкиваемся на улице, являются многокомпонентными: следы машинного масла, грязь или глина, реагенты. В связи с этим такие пятна бывает трудно отстирать, особенно с первого раза. По ее словам, в первую очередь нужно избавиться от грязи (глины и земли) на волокнах ткани механически.