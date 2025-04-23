Агроном рассказал, как вырастить «индийский огурец»

Как вырастить на донской земле экзотическую момордику, «индийский огурец», рассказал Владимир Косов, агроном донского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК». Такой вопрос ему задала в эфире телеканала «ДОН 24» жительница Целинского района Любовь Юрьевна. Растение принадлежит семейству тыквенные, поэтому уход аналогичен.

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«Это теплолюбивое тропическое растение. За границей нигде не видел, чтобы момордика росла сама по себе, но друг видел в Индии. В чем ее ценность? Выглядит она не очень притязательно, но у кого есть проблемы с уровнем глюкозы крови, пищеварением, поджелудочной железой, это очень полезное растение, его можно мариновать, сушить, затем использовать», – объяснил Владимир Косов.

Сейчас можно посеять семена для рассады, а в конце мая высадить всходы в открытый грунт, к тому времени заморозки уже точно не ударят. Момордика будет плестись. Укрывать ее не нужно.

Самая большая угроза для момордики – вредитель, паутинный клещ. Бороться с ним на этом растении можно такими же способами, как на винограде. По словам Владимира Косова, вырастить момордику не сложнее, чем люффу лагинарию, также известную как тыква кубышка.

Ранее сообщалось, что донской агроном поделился старинным казачьим способом посадки винограда.