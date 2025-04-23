Ученые выяснили, как люди относятся к собакам

Исследование более 700 владельцев собак показало, что люди относятся к этим животным как к детям и лучшим друзьям, но есть одна особенность: сюда добавляется чувство контроля над живым существом. Кроме того, ученые выяснили, что у людей, которые имеют много близких друзей, также более крепкие взаимоотношения со своей собакой. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

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С момента одомашнивания собак отношения между людьми и этими животными существенно изменились: рабочее животное стало питомцем. Хотя многие люди утверждают, что воспринимают собаку в качестве члена семьи, друга или ребенка, ученым не известно, какую социальную роль играют собаки и как их воспринимает наш мозг. Чтобы понять, действительно ли отношения с хвостатыми напоминают человеческие, ученые провели опросы, сравнив отношения человека и собаки с отношениями, которые выстраиваются между людьми.

Более 700 владельцев собак ответили на вопросы, оценив 13 характеристик взаимоотношений со своими питомцами. Тест сравнивал связь человека и собаки с четырьмя ролями, присущими взаимодействию между людьми: ребенком, партнером по жизни, ближайшим родственником и лучшим другом. Например, роль партнера подразумевает близость и помощь, ребенка — безопасность и заботу, в то время как лучшие друзья являются источниками малоконфликтного общения.

Оказалось, что люди относятся к собакам и как к детям, и как к лучшим друзьям. При этом в случае питомцев сочетаются положительные аспекты этих двух ролей, а негативное взаимодействие практически отсутствует. Ученые связывают это с тем, что у человека в таком взаимодействии гораздо больше власти, и такие отношения наполнены товариществом, заботой и приятным взаимодействием. Кроме того, ученые обнаружили, что прочные отношения владельца с людьми связаны с более прочными отношениями со своей собакой. Ученые предполагали, что люди с более слабой эмоциональной привязанностью к другим будут полагаться на своих собак, но результаты исследования этому противоречат. Ученые пришли к выводу, что собаки прекрасно дополняют человеческие отношения, а не компенсируют их недостатки, несмотря на то, что владельцы часто оценивают связь с собакой выше, чем связь с кем-либо из людей.

При этом владельцы отметили, что их собака — лучший источник общения. Также они считали, что собака любит их сильнее всех. Кроме того, собаки, словно лучшие друзья, имели низкий уровень конфликтов со своими хозяевами, а также, подобно детям, предлагали людям крепкую эмоциональную связь и возможность заботиться.

Ученые отмечают, что выборка состояла из добровольцев, которые, вероятно, были более удовлетворены своей собакой и имели с ней более крепкую связь, чем среднестатистический владелец.