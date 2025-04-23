Почему нельзя накрывать вентилятор мокрым полотенцем для охлаждения дома

Это небезопасно.

Не исключена поломка двигателя прибора, сообщил Сергей Щетинин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Полотенце кинуть на прибор, на вентилятор, наверное, не совсем безопасно. Во-первых, сейчас приборы для вентиляции не очень предназначены для этого. В инструкции не пишут, что это допустимо. Также сам вентилятор через себя прогоняет воздух, тем самым остуживает двигатель, который как раз и приводит в действие сам вентилятор. Если вы с одной стороны закрываете его, то процесс вентиляции самого двигателя затруднён. Поэтому возможна некачественная, нестандартная работа этого двигателя. Я читал в интернете, что можно какую-то лёгкую марлевую ткань слегка смочить водой и прикрепить к выходному диффузору самого вентилятора. Да, испарение позволит немножко снизить температуру в квартире, но ни в коем случае, наверное, всё-таки не полотенце».

Ранее синоптик пообещал москвичам «неплохую» погоду на майские праздники.

Температура воздуха днём составит 12-14 градусов тепла, ночью — 2-4. Осадков в виде снега и заморозков в столице не ожидается, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.