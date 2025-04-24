Ветеринар рассказал, почему кошки едят комнатные растения

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, почему кошки едят домашние растения.

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В интервью URA.RU он заявил, что кошки могут поедать растения для очистки организма от скопившейся шерсти. Стебли травы раздражают слизистую желудка и помогают животному естественным образом избавиться от комков шерсти.

Кроме того, поедание растений может говорить о недостатке витаминов и минералов в организме животного, поскольку в траве содержится много кислот и биофлавоноидов.

«Также кошка может есть растения от скуки. То есть она начинает грызть новый для неё предмет, такой, например, как новогодняя ёлка. Они же по сути своей любопытные и на зубок могут это всё пробовать», — объяснил эксперт.

Помимо этого, кошки могут есть растения из-за охотничьего инстинкта, принимая цветы за добычу, а также из-за стресса, вызванного переездом, сменой владельца или появлением нового члена семьи, добавил Шеляков.

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